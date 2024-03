Trentemøller und Alli Neumann mit Shows in der Elbphilharmonie beim RBF

Mit den Konzerten von Trentemøller (DK) und Alli Neumann (DE) in der Elbphilharmonie stehen die ersten von 450 geplanten Live-Acts des diesjährigen Reeperbahn Festivals fest.

Für 2024 konzentriert sich das konzertante Geschehen in der Elbphilharmonie auf den Festival-Freitag, den 20. September 2024, an dem der Alternative-Electronic Künstler und die wunderbar wandelbare Pop-Durchstarterin mit ihren jeweiligen Bands besondere, eigens für diesen Rahmen konzipierte Shows auf die Bühne bringen.

Der in Kopenhagen lebende Produzent und Künstler Anders Trentemøller (DK) hat im Laufe seiner 25 Jahre andauernden Karriere über sechs Studioalben sowie zahlreichen Single- und EP-Veröffentlichungen einen eigenen und vielschichtigen Klangkosmos erschaffen. Seine atmosphärischen Soundscapes funktionieren jenseits von Stilkategorien und Erwartungen, enthalten dabei aber stets ansteckende Melodien, die sich wie ein roter Faden durch sein eklektisches Werk ziehen. Mit seiner fünfköpfigen Live-Band wird er bei seinem Konzert in der Elbphilharmonie ein immersives Erlebnis bieten, das sich aus den vielen Facetten der musikalischen Gegenwart speist und gekonnt die Grenzen zwischen Alternative, Dreampop und Shoegaze auslotet.

Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin Alli Neumann (DE) ist eine musikalische Ausnahmeerscheinung: Es gelingt ihr wie kaum einer anderen Künstlerin zurzeit so elegant gesellschaftliche Themen, die ans Eingemachte gehen, mit Leichtigkeit, Witz und ansteckender Spielfreude zu verbinden. Mit ihren Alben „Madonna Whore Komplex“ und „Primetime“ hat sie enorm starkes Songmaterial und mit ihrer klassisch besetztenBand ein ideales Fundament, um ihre Qualitäten als Performerin voll ausleben zu können und damit wirklich alle im Publikum abzuholen. Das haben ihre Festival-Auftritte und Supportshows bei u.a. Coldplay eindrucksvoll bewiesen. Eigens für ihre Show in der Elbphilharmonie hat Alli mit „Alli Neumann in Flagranti“ ein spezielles Programm mit überraschenden Gästen entwickelt, das eines des Highlights des Reeperbahn Festivals 2024 zu werden verspricht!

Freitag, 20. September 2024: