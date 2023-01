Mit “Songs Of Surrender” erscheint am 17. März 2023 via Island Records / Interscope eine Sammlung von 40 wegweisenden U2-Songs aus dem gesamten Katalog der Band. In Sessions der letzten zwei Jahre wurden die Songs neu aufgenommen und neu interpretiert. Die erste Single ist die ikonische Hymne „Pride (In The Name Of Love)“, die ab sofort auf den Plattformen und Streaming-Portalen zu hören ist. Das Album “Song Of Surrender” kann bereits vorbestellt werden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

“Songs Of Surrender” wurde von The Edge kuratiert und produziert. Darauf lässt die Band einige der berühmtesten Songs ihrer über 40-jährigen Karriere wieder aufleben – darunter „With Or Without You“, „One“, „Beautiful Day“, „Sunday Bloody Sunday“ und „Invisible“. U2 präsentieren musikalische Neuinterpretationen, die zu einer komplett neuen Aufnahme jedes Songs führten, einschließlich der Arrangements und in einigen Fällen sogar neuer Song-Texte.

The Edge sagt über das Projekt: „Musik ermöglicht Zeitreisen, und wir waren neugierig darauf, wie es wäre, unsere frühen Songs mit uns in die Gegenwart zu bringen und ihnen den Nutzen, oder anders gesagt, einer Neuinterpretation im 21. Jahrhundert zu geben.



Was als Experiment begann, entwickelte sich schnell zu einer persönlichen Obsession, denn so viele unserer Songs wurden neu interpretiert. Intimität ersetzte Post-Punk-Dringlichkeit. Neue Tempos, neue Tasten, und teilweise neue Akkorde und neue Texte kamen hinzu. Ein großartiger Song, wie sich herausstellt, ist irgendwie unzerstörbar.

Der Prozess der Song-Auswahl begann mit einer Reihe von Demos. Ich beobachtete, wie ein Song sich zusammenhielt, wenn alles, bis auf das Wesentliche, weggenommen würde. Das andere Hauptziel war es, Wege zu finden, Intimität in die Songs zu bringen, da die meisten von ihnen ursprünglich für Live-Konzerte geschrieben wurden.

Bei der Überprüfung dieser ersten Aufnahmen mit Produzent Bob Ezrin war es sehr einfach, diejenigen zu erkennen, die sofort funktionierten und diejenigen, die mehr Arbeit brauchten. Wir haben alle empfunden, dass weniger mehr ist.“

Die 40 neu aufgenommenen Songs sind in vier separaten „Alben“ zusammengefasst und je einem Bandmitglied gewidmet. The Edge beschreibt diesen Prozess: „Die Interaktion der Songs zu hören und die Reihenfolge der vier Alben zu finden, war wirklich aufregend; die überraschenden Übergänge finden, die Chance zum DJ-ing bekommen. Sobald wir vier verschiedene Alben hatten, war es leicht zu erkennen, wer das Aushängeschild für jedes einzelne sein würde.“



“Songs Of Surrender” ist in den folgenden Formaten erhältlich: Digital (40 Tracks), Standard CD (16 Tracks), Deluxe CD (20 Tracks), 4CD Box (40 Tracks), Standard Black Vinyl (16 Tracks), 4LP Box (40 Tracks), Cassette white (16 Tracks).