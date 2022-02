Vanderlinde nimmt uns mit auf eine musik-stilistische Reise von den 80ern (Crowded House), den 70ern (Crosby, Stills, Nash & Young), zurück bis in die “The Beatles 60er”, um uns dann wieder in die Gegenwart von John Mayor oder Jason Mraz zu bringen. Alles unverwechselbar: VANDERLINDE. Produziert von Erwin Musper (producer, recording/mixing engineer for Van Halen, David Bowie, Mick Jagger, Elton John, Scorpions, Chicago, Metallica).

Arjan Van der Linde kommentiert: „Diese Platte wurde in einem sehr seltsamen und unruhigen Moment der Zeit, in der wir leben, erstellt. Die Welt ist so gut wie niedergebrannt und ins Trudeln geraten. Aber aus der Asche haben neu gestartete Reichtümer des Geistes erhebende neue Wege zum Überleben geschaffen. Wie üblich wird die Kunst an der Spitze einer neuen Morgendämmerung stehen. Dies ist meine Version. Kunst muss nicht erklärt werden, aber ich werde Euch einen Einblick geben, was mich dazu inspiriert hat, diese Songs zu schreiben. Einige davon aus Frustration, andere aus Verzweiflung, aber vor allem aus Liebe. Den Titel dieses Albums haben uns die Kinder eines Waisenhauses in Ecuador gegeben, das Erwin und meine Familie in unsere Herzen geschlossen haben. Diese Kinder haben nichts – sie haben sogar ihre Eltern verloren. Aber sie sind immer noch glücklich und dankbar für jedes Almosen, das sie von Fremden erhalten. Wenn wir ihnen eine Pizza kaufen, hört man sie ‘muy rico’ flüstern. Es bedeutet ‘sehr reich’, auch ‘lecker’. Wenn Kinder sich reich fühlen, nur weil man ihnen zu Essen gibt, entdeckt man die Essenz des Lebens. Kinder sind Lehrer. Den fast 80 Kindern im Waisenhaus ist dieses Album gewidmet.”

Vanderlinde tourten in Deutschland schon mit Bobby Kimball, Fish und Doc Holliday. Sie spielten einige Festivals und überzeugten bei der CLASSIC ROCKNACHT mit JETHRO TULL BY IAN ANDERSON, FISH & RIVERSIDE (2019 KUNST!RASEN Bonn).

Durch diese zahlreichen Shows und ihre ersten sechs Alben (+ best of 2CD und charity live CD), die von der deutschen Fachpresse und jeder Menge Radio Sendern supportet wurden, konnten sich Vanderlinde eine solide Fanbase erspielen. Arjan Vanderlinde, der Namensgeber, Bassist, Gitarrist und Sänger ist auch der Songschreiber. Er umgibt sich mit exzellenten Musikern die seine Songs zum Leben erwecken, im Studio und auf der Bühne. Wietze Koning (Gitarre), Bart Schwertmann (Gitarre und Gesang) und Fokke de Jong (Schlagzeug).