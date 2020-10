Der Titel “Germania” und der Schriftzug in heroischen altdeutschen Lettern lassen zunächst bewusst falsche Assoziationen aufkommen. Es ist keineswegs ein Forum für Populisten und Ewig-Gestrige. Im Gegenteil: Germania ist ein YouTube-Kanal, welcher sich mit den Themen Migration und Einwanderung auseinandersetzt. In der Regel werden bekannte Persönlichkeiten porträtiert, die entweder nicht in Deutschland geboren sind oder einen Migrationshintergrund haben, aber trotzdem schon länger in Deutschland leben. Dafür gab es 2018 den Grimme-Preis in der Kategorie “Kinder und Jugend”.

Das Buch von Juri Sternburg sammelt einige Geschichten, die in der Porträt-Reihe erzählt wurden. Dabei kommen bekannte Größen der Rapmusik und Influencer*innen zu Wort. Am Start sind unter anderem Capital Bra, Dr. Bitch Ray, Kool Savas, Massiv, AK Ausserkontrolle, Celo & Abdi, Sugar MMFK, Manuellsen, Olexesh und Yonii.

Musikjournalist Juri Sternburg erzählt die Geschichten aufgrund persönlicher Interviews und gibt den 16 versammelten Stars damit eine Stimme. Es geht in intensiven Erzählungen um Themen wie Heimat und Ankommen. Auch der allgegenwärtige Rassismus bleibt nicht außen vor – und die Fluchtmöglichkeiten, die das Hinwenden zur Öffentlichkeit (sei es als Musiker*in oder Influencer*in) bisweilen bietet.

Das Buch ist emotional und packend geschrieben. Sternburg gibt den Protagonisten eine Stimme und ist stets bemüht, ihre Botschaft nicht zu verfälschen. Das ist die große Schule des Journalismus – sich selbst für die Story in den Hintergrund zu stellen. Das Buch wirkt gerade in der Zusammensetzung von 16 Persönlichkeiten, die ihren ganz eigenen Blick auf Deutschland haben und diesen unumwunden äußern. Ebenso empfehlenswert wie die gleichnamige YouTube-Reihe.