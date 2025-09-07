Iron Maiden "Infinite Dreams: 50 Jahre Iron Maiden"

Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Und 50 Jahre IRON MAIDEN sind es definitiv wert, ordentlich gewürdigt zu werden. 1975 gegründet, gelten sie als eine der einflussreichsten und erfolgreichsten Bands des Genres und waren maßgeblich an der Entwicklung der New Wave of British Heavy Metal (NWOBHM) in den späten 70er- und frühen 80er-Jahren beteiligt. Der Durchbruch gelang 1982 mit dem Album „The Number of the Beast“, dem ersten mit Sänger Bruce Dickinson.

Zum Geburtstag gibt es nun einen schweren biographischen Band im XXL-Format mit 350 Seiten, über 600 Abbildungen und vielen persönlichen Dokumenten der Bandmitglieder. Der PRESTEL Verlag hat hier nicht gekleckert, sondern in jeder Hinsicht geklotzt. Das bildgewaltige Werk ist ein Fest für alle Nostalgiker, Fans und Freunde guter Rockmusik.

Mit “Infinite Dreams” können sich Fans auf ein spektakuläres und wunderschön gestaltetes Buch freuen und sich ein Stück Bandgeschichte nach Hause holen, das noch nie zuvor gesehene Stücke und Fotografien enthält, die über mehrere Jahre mit enormer Liebe zum Detail zusammengestellt wurden. Der Bildband wartet neben exklusiven Textbeiträgen ehemaliger und aktueller Bandmitglieder und des Managements auch mit bislang unveröffentlichten Fotos aus den Archiven von IRON MAIDEN auf.

Der außergewöhnliche Bildband ist in enger Zusammenarbeit mit den Bandmitgliedern entstanden und bietet nie zuvor veröffentlichte Einblicke in die beeindruckende Entwicklung und Karriere der renommiertesten Heavy-Metal-Band der Welt, die seit ihrer Gründung 1975 ganze 17 Studioalben, 13 Live-Alben, vier EPs und sieben Compilations veröffentlicht hat und längst zu den einflussreichsten und umsatzstärksten Bands überhaupt zählt.

In chronologischer Reihenfolge wird die Entwicklung der Band geschildert. Es gibt intime Eindrücke anhand von Tagebuch-Einträgen und wir erfahren alles über Merch sowie T-Shirt-Gestaltung jeder Epoche. Das Artwork der Alben und Singles wird erklärt, es gibt ehrliche Hintergründe zur Band – und auch Besonderheiten wie die Comics oder solch großartige Absurditäten wie den Predator-Kopf plus -Gitarre. Überhaupt wird Eddie natürlich in allen Inkarnationen vorgestellt und nicht zuletzt geht es um den riesigen Aufwand der großen Tourproduktionen. Was man schon immer wissen wollte: Hier wird es erläutert.

Die Feierlichkeiten zum großen Bandjubiläum laufen auf Hochtouren. Die RUN FOR YOUR LIVES WORLD TOUR in Stadien in Deutschland und weltweit war mit mehr als einer Million Ticketverkäufen ein unglaublicher Erfolg und mit Festivalauftritten im nächsten Jahr, unter anderem bei Rock am Ring und Rock im Park, stehen für Fans schon die nächsten Highlights an. Wer es nicht erwarten kann, findet in diesem Buch die perfekte Einstimmung. Dieses Prachtstück ist purer Fan-Service und sollte definitiv in keiner Sammlung fehlen. Grandios!