Olivia Hope "Sei wild, mein Kind!"

„Sei wild, mein Kind“ ist nicht unbedingt ein Satz, den man von Eltern oft hört. Im gleichnamigen Bilderbuch der irischen Schriftstellerin Olivia Hope bekommt diese Aufforderung jedoch einen wunderbar ermutigenden und beinahe magischen Charakter. Mit den einleitenden Worten: „Sei kein Faultier, bleib nicht liegen, die Welt ist bunt und du kannst fliegen.“ werden Kinder eingeladen, unsere Welt mit allen Sinnen zu entdecken und sich ihr mutig und unerschrocken zu stellen.

Die fantasievollen Illustrationen von Daniel Egnéus unterstreichen die Aussagen der kurzen, von Anu Stohner ansprechen ins Deutsche übertragenen Texte und entführen Leser und Zuhörer mal in den Dschungel, mal in die Tiefen des Meeres, und auch durch die Stürme des Lebens bis hoch auf die Dächer einer Stadt. Die Bilder machen neugierig auf die wahren großen und kleinen Wunder, die unsere Erde zu bieten hat, stehen gleichzeitig aber auch für die fantasievolle Innenwelt unserer Kinder und den Mut, den sie daraus schöpfen können. Wer auf Elefanten reitend ordentlich Rabatz machen darf, kann sich auch in anderen Situationen behaupten, und wer mit Löwenzahnsamen durch Stürme fliegt und mutig mit den Wölfen läuft, kommt auch mit den Herausforderungen des Alltags zurecht.

Das dargestellte Kind entstammt zwar sichtlich einer westlichen Kultur, ist aber geschlechtsneutral gezeichnet und kann so vielen Kinder als Identifikationsfigur dienen. Die inspirierenden Texte und Bilder sprechen außerdem auch das Kind in jedem von uns an und machen Mut, mal wieder ein bisschen wild zu sein, egal wie alt wir vielleicht schon sind. “Sei wild, mein Kind!“ ist einfach ein rundum überzeugendes Bilderbuch. Empfohlen ist es für Kinder ab 4 Jahren, ist meiner Meinung nach aber durchaus schon für jüngere Kinder geeignet und sollte nicht nur in Familien, sondern auch in Kitas und Schulen seinen festen Platz finden!