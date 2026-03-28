Ronja Madeleine "Love is like a Thunderbolt"

In „Love is like a Thunderbolt“ kombiniert Ronja Madeleine typische Elemente des Young-Adult-Genres mit Themen, die über eine klassische Liebesgeschichte hinausgehen.

Die Hauptprotagonistin Elli kann am Miravalle Memorial College endlich neu anfangen. Dort findet sie bald neue Freunde. Vor allem die Zwillinge Piper und Clover, ihre Mitbewohnerinnen, wachsen ihr schnell ans Herz. Doch auch im Cheerleading-Team wird sie sofort herzlich aufgenommen.

Auch den „Love Interest“ Riven lernt sie schnell kennen, und obwohl viele der Schüler*innen sie vor ihm warnen, kann sie es nicht verhindern und verliebt sich in ihn. Über die Zeit entwickelt sich so spürbar eine Anziehung zwischen den beiden und auch wenn es kurzzeitig Probleme gibt, bleibt die Beziehung zwischen ihnen stabil.

Während die Liebesgeschichte also ihren Lauf nimmt, gibt es aber auch einige Nebenhandlungen, die sich entwickeln. So finden die Zwillinge und Elli schnell heraus, dass sie wohl mehr gemeinsam haben, als sie zunächst denken.

Ein eher düsteres Thema ist die häusliche Gewalt, die Elli in ihrem Zuhause durch ihren alkoholsüchtigen Vater erlebt hat. So gibt es immer wieder eine drückende Stimmung, die auch durch Rivens Vater ausgelöst wird, der ebenfalls gewalttätig gegenüber seinem Sohn zu sein scheint.

Die Beziehung zwischen Elli und Riven entwickelt sich vergleichsweise schnell und nimmt insgesamt keinen allzu großen Raum ein. Stattdessen stehen mehrere Handlungsstränge im Mittelpunkt, die jedoch nicht immer gleich ausführlich behandelt werden. So wird beispielsweise das Drama um Rivens Vater recht schnell aufgelöst, wodurch einige Konflikte weniger intensiv wirken, als sie es eigentlich könnten.

Gleichzeitig behandelt der Roman mit Themen wie häuslicher Gewalt ernste und wichtige Aspekte. Diese verleihen der Handlung eine gewisse Authentizität und zeigen, dass die Geschichte mehr sein möchte als eine reine Liebeserzählung.

Persönlich hat mich das Cheer-Team und deren Auftritte aber am meisten begeistert. Die Autorin kann durch ihr ausführliches Wissen und eine kurze Einführung zu Beginn des Buches sehr gut deutlich machen, wie anspruchsvoll dieser Sport ist. Auch dadurch kommt ihre eigene Begeisterung für Cheerleading gut zum Ausdruck.

Das ist auch ein Grund, weshalb ich mich auf den zweiten Band freue, denn dieser wird die Geschichte von Piper behandeln. Diese ist eine der besten Freundinnen Ellis und ebenfalls Teil der Cheer-Teams. Außerdem gibt es am Ende des Buches einen Cliffhanger, der zum Weiterlesen anregt.

Insgesamt ist „Love is like a Thunderbolt“ eine schöne Liebesgeschichte, die darüber hinaus auch andere Themen behandelt und deshalb nicht nur typische Klischees bedient. Ich finde das Buch daher sehr lesenswert und kann es definitiv an alle Fans des Young-Adult-Genres weiterempfehlen.