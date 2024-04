Taylor Swift "Taylor Swift - Das große Fanbuch"

Sina Buchwitz hat Germanistik und Literatur studiert. Seit zehn Jahren widmet sie sich popkulturellen Themen – und kurz vor Veröffentlichung des neuen Albums von Taylor Swift legt sie ein sogenanntes „Fanbuch“ zum größten Pop-Phänomen der Gegenwart vor. Nach der recht sachlich gehaltenen „100 Seiten“-Beschreibung im Reclam-Verlag geht der riva-Verlag stärker und emotionaler auf das junge, vor allem weibliche Publikum ein, das seinen Star vergöttert und vor allem viele Bilder sehen will.

Dem wird die Autorin in drei Großkapiteln gerecht: „Taylor, der Mensch“, „Taylor, die Bezugsperson“, „Taylor, der Weltstar“. So wird zunächst versucht, das Phänomen anhand einer Biografie zu beschreiben, die Höhen und Tiefen des Star-Ruhms nicht ausspart. Viele Bilder illustrieren den Lebenslauf und es wird nicht an ungewöhnlichen Fakten gespart.

Taylor wurde von einer Countrysängerin zur erfolgreichsten Musikerin der Welt. Durch Talent und harte Arbeit hat sie sich an die Spitze der weltweiten Charts gekämpft. Von Anfang an verfolgte sie ihren Traum und ließ sich auch durch Hindernisse nie von ihrem Weg abbringen. Heute ist die Selfmadewoman ein international gefeierter Superstar und setzt sich für die Rechte von Frauen und der LGBTQIA*-Community ein.

Den größten Fans der Künstlerin, genannt „Swifties“, wird ein umfangreiches Kapitel gewidmet. Es gibt sowohl eine Anleitung zum Basteln von Freundschaftsbändern (!) als auch ein Quiz, das den eigenen Standpunkt zu den einzelnen Alben festzustellen vermag. Überhaupt werden die verschiedenen musikalischen Abschnitte ihrer Karriere genau beleuchtet.

Zudem gibt es (natürlich) viel Gossip um Beziehungen, Freundschaften und besondere Ereignisse im Leben. Das Ganze aber durchaus mit Niveau, enthält der Band doch ein wirklich umfangreiches Quellenverzeichnis, das man in einem solchen Werk nicht unbedingt erwartet hätte.

Alles in allem liefert das Buch auf gut 170 Seiten viel Wissenswertes zum größten weiblichen Superstar der Gegenwart. Es ist schön und wertig aufgemacht, als Hardcover in hervorragender Druckqualität und äußerst farbenfroh. Wer einem kleinen Swiftie im Bekanntenkreis eine Freude machen will, liegt hier goldrichtig.