ABBA "ABBA (50th Anniversary Edition)"

Mit der Verbreitung von Musik auf CDs in den 80ern schienen die Tage der klassischen Langspielplatten gezählt. Aber in den letzten Jahren erfreut sich diese Medium nicht nur unter Sammlern wieder großer Beliebtheit. Nicht nur neue Alben werden oft auch auf Vinyl veröffentlicht, auch beliebte Klassiker erscheinen neu überarbeitet in besonderen LP-Editionen. so aktuell auch „ABBA“, das dritte Studioalbum der schwedischen Kultband. Die Neuauflage im sogenannten Half Speed Mastering ist Teil einer besonderen Kollektion zum 50jährigen Jubiläum des Albums.

Dass ausgerechnet dieses Album keinen eigenen Titel hat, sondern nur nach der Band selbst benannt ist, macht im Rückblick durchaus Sinn. Denn mit Titeln wie „Mamma Mia“ oder „So long“ bewiesen ABBA nicht nur ihr Talent für zeitlose Ohrwürmer, sondern entwickelten in den Arrangements auch erstmals ihren typischen Sound. Nachdem sie im Jahr zuvor den ESC und internationale Aufmerksamkeit gewonnen hatten, galt es mit „ABBA“ auch den Status als erfolgreiche Band zu festigen – was den Schweden unter anderem mit den zusätzlich produzierten Musikvideos gelang, in denen sie sich nicht als Superstars, sondern als sympathische Normalbürger inszenierten.

Zu den Songs des Albums muss man 50 Jahre nach ihrer Erstveröffentlichung eigentlich nichts mehr schreiben. „Mamma Mia“, „SOS“ oder „I do, I do, I do , I do. I do“ sind längst musikalisches Allgemeingut, und auch etwas weniger bekannte Titel wie „Hey, hey Helen“ oder „Bang-a-Boomerang“ sind typische eingängige ABBA-Songs. Besonders erwähnenswert ist allerdings das „Intermezzo No. 1“, ein rein instrumentaler Track, bei dem sich Benny Andersson als Komponist und Musiker richtig ausleben durfte. Der durch die Überarbeitung besonders hochfrequente und stabile Stereo-Sound ermöglicht es nun, „ABBA“ in hoher Qualität im heimischen Wohnzimmer zu genießen.

Überzeugend ist auch die Gestaltung dieser Sonderedition. Die äußere Verpackung der Doppel-LP enthält neben den obligatorischen Credits alle Songtexte. Jede LP hat außerdem noch eine eigenen Hülle, auf denen sich Fotos der Band, sowie interessante Hintergrundinformationen zum Original-Album finden. Zusätzlich enthält das Package ein Mastering Zertifikat der Abbey Road Studios. Für ABBA-Fans und Liebhaber besonderer Vinyl-Ausgaben ist diese Neuerscheinung des Kultalbums also auf jeden Fall zu empfehlen!