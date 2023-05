Alexander Eder "Ganz normal"

Alexander Eder stammt aus Niederösterreich und nahm 2018 an „The Voice of Germany“ teil, wobei er das Viertelfinale erreichte. Seine markante tiefe Stimme ist bis heute Alleinstellungsmerkmal und beherrscht auch das zweite Album. Inzwischen ist er Internet-Phänomen, hat schon SDP auf ihrer Tour begleitet und wird Ende des Jahres seine erste große Headliner-Tour bestreiten.

Dabei zeigt er auf seinem neuen Album eine große Bandbreite an Themen und musikalischen Facetten. So stellt er mit „Ganz normal gestört“, dem titelgebenden Song seines Albums, gekonnt unter Beweis, dass es im Leben vielmehr darum geht, seinem eigenen Weg zu folgen. Was andere vermeintlich erwarten, ist zweitrangig. Auf dem Album findet sich auch „7 Stunden“ – sein bekannter Hit, der davon handelt wie man vollkommen unverhofft jemanden trifft, von dem man schlichtweg geflasht ist.

Der Spaß am Leben kommt definitiv nicht zu kurz. So driftet „Was hab ich gemacht“ schon sehr ins Mallorca-Genre und beschreibt den Moment nach einer durchzechten Nacht. Mit müden Augen, einem Mords-Kater und jeder Menge Fragen. So gibt es auf allen Tracks vor allem rockige Riffs und Schlagerbeats.

Selbst die softeren Klänge wie im Duett „Sag nie wieder“ mit Franzi Harmsen und die abschließende Ballade „Wenn morgen die Welt untergeht“ kommen mit fetzigem Grundgerüst. Das macht das Album zwar homogen in seiner Schlager-Ausrichtung, zeigt aber nicht ganz, was mit dieser Ausnahmestimme möglich wäre. Eigentlich schade.

Live-Daten 2023:

29.09. St. Pölten, VAZ St. Pölten

30.09. München, Backstage

05.10. Köln, Live Music Hall

06.10. Leipzig, Täubchenthal

07.10. Dresden, Alter Schlacthof

20.10. Frankfurt, Zoom

21.10. Bremen, Aladin Music Hall

27.10. Wien, Marx Halle

28.10. Graz, Orpheum

15.11. Hannover, Capitol

16.11. Hamburg, Docks

23.11. Stuttgart, LKA-Longhorn

24.11. Salzburg, Szene Salzburg

25.11. Innsbruck, Music Hall

03.12. Berlin, Huxley’s Neue Welt