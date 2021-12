Anneleen Lenaerts "Vienna Stories"

Anneleen Lenaerts wurde 1987 im belgischen Flandern geboren und schloss im Jahr 2008 ihr Master-Studium an der Harfe mit “summa cum laude” ab. Bereits zwei Jahre später wurde sie als Soloharfenistin bei den Wiener Philharmonikern engagiert. Bei Warner Classics hat sie bereits einige ausgezeichnete Alben mit Harfenkonzerten veröffentlicht. Doch das aktuelle Werk feiert wie kein anderes ihre große Liebe zur Stadt Wien.

“The worlds of opera and symphony merge perfectly in daily life in Vienna, and with this album, I’m hoping to take the listener on a wonderful orchestral journey with my harp”, sagt sie selbst zum Release.

Das Album enthält Stücke von Antonín Dvorák, Bedřich Smetana, Richard Wagner, Franz Liszt, Richard Strauss, Johann Strauss II, Albert Zabel und Ekaterina Walter-Kühne, die Anneleen meist solo an der Harfe vorträgt. Nur für zwei Strauss-Walzer wird sie von einigen Solisten der Philharmonie begleitet: Von Richard Strauss gibt es ein Stück aus dem “Rosenkavalier” und von Johann Strauss II den Gassenhauer “An der schönen blauen Donau” in einer sehr eleganten Version.

Die Werkauswahl reflektiert Anneleens Musikerleben bei den Wiener Philharmonikern, einem der weltbesten Orchester überhaupt. So meditiert sie an der Harfe über ihr unvergessliche Aufführungen, zum Beispiel über die sinfonische Dichtung “Les Préludes” von Franz Liszt unter dem Dirigat von Riccardo Muti und über Smetanas “Die Moldau” unter Daniel Barenboim.

Bei zwei Stücken namens “Fantasy on La Bohème” wird Lenaerts selbst als Komponistin tätig und vermittelt eine schöne Hommage an die berühmte Oper von Giacomo Puccini.

Die Harfe ist ein ganz besonderes Instrument und kommt in vielen Orchesterwerken oft zu kurz. Hier spielt sie die Hauptrolle und Anneleen Lenaerts zeigt, dass ihre Musik ein ganzes Album tragen kann. Bekannte Melodien wechseln sich mit spannenden Arrangements von Albert Zabel und Ekaterina Walter-Kühne ab.