Blackmore's Night "Winter Carols"

Wir Menschen lieben Rituale – besonders in der Advents- und Weihnachtszeit. Und so ist es für die Mittelalter-Folk-Band Blackmore´s Night inzwischen zum Ritual geworden, alle paar Jahre ihr Album „Winter Carols“ neu zu veröffentlichen und dabei die Songliste immer wieder zu erweitern – so auch diesen Winter.

CD 1 der aktuellen Edition enthält die bereits bekannten „Winter Carols“ in einer digital remasterten Version. Neu dabei ist „Conventry Carol“ ein traditionelles Weihnachts-Wiegenlied, das ihm gewohnten Stil von Candice Night und Ritchie Blackmore arrangiert ist und ein wenig besinnliche Stimmung verbreitet, bevor es mit den beschwingten Liedern wie „Deck The Halls“ und „Hark, The Herald Angels Sing“ weitergeht.

Mehr Neues im Vergleich zu der Vorgängerversion von 2017 bietet allerdings erst CD 2 mit fünf zusätzlichen Titeln. Komplett neu ist allerdings nur „Crowning Of The King“, eine vielseitig arrangierte Hymne, die inhaltlich zwar nicht direkt mit Weihnachten zu tun hat, aber passende Festtagsstimmung verbreitet. Die anderen Lieder waren bereits auf der 2020 veröffentlichten EP „Here We Come A-Caroling“ zu hören. Da diese aber nur in einer limitierten Auflage erschienen ist, werden sich Fans sicher freuen, die Songs nun hier wiederzufinden. Ergänzt wird das Ganze mit sechs stimmungsvollen Live-Aufnahmen von einem Konzert auf dem Familiensitz Minstrel Hall.

Besonders gelungen ist die Aufmachung im hochwertigen Digipack und mit einem liebevoll gestalteten Booklet, das erstmal die Texte aller Songs enthält. So steht nun dem gemeinsamen Singen von Carols unterm Weihnachtsbaum nicht mehr im Weg!

„Winter Carols“ gehört definitiv zu den Must-Haves unter den Weihnachtsalben. Wer bisher nur das Originalalbum aus dem Jahr 2006 sein Eigen nennt, hat mit der aktuellen Edition einen tatsächlichen Mehrwert – wer aber bereits die Version von 2017 und die letztjährige EP im Regal stehen hat, kann hier auch mal verzichten.