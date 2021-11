Caravan: Das geht uns was an!

Caravan sind inzwischen seit 53 Jahren mit Höhen und Tiefen im Geschäft. Das selbst betitelte Debüt im Canterbury Sound erschien schon im Jahr 1968. Danach wurde die Band mehrfach aufgelöst und wieder neu gegründet. Eine Konstante ist dabei Pye Hastings – Sänger, Gitarrist und Gründungsmitglied.

Dass die Band auch heute noch relevant ist, zeigt der neue Release “It’s None Of Your Business”. Das erste Werk nach acht Jahren Pause verbindet in klassischer Weise Rock, Jazz und Folk zu einer großartigen Mixtur. Das klingt nicht mehr so originell wie zu Anfangszeiten, hat aber immer noch einen hohen Wiedererkennungswert.

Schon bei “Down From London” kommt eine verspielte Violine zum Einsatz. Ähnlich beschwingt geht es weiter, wobei der neunminütige Titelsong eine unbeschwerte Fröhlichkeit vermittelt. Bisweilen kann man gar nicht genug bekommen von dem optimistischen Sound im Widerspruch zur tristen Pandemie. Hastings sagt selbst, dass man trotz der Hygieneauflagen nach Möglichkeit im Kreis zusammengesessen hat, um neue Stücke zu komponieren und aufzunehmen. Dieser Zusammenhalt ist mit jedem Song spürbar.

Melancholisch wird es im Zusammenspiel von Flöte und Violine in “Spare A Thought”. Dabei geht es um ein durchaus ernstes Thema, nämlich die Menschen, die sich wissenschaftlichen Ratschlägen entgegen stellen (“all those people who denied”) und die Rückkehr zur Normalität gefährden. So entfalten die rauen Vocals bei “Every Precious Little Thing” zu dieser Thematik große Wirkung.

“If I Was To Fly” erklingt sehr hymnisch mit akustischer Gitarre und “I’ll Reach Out For You” ist ein weiterer mitreißender Longtrack. Erst mit den zwei abschließenden Stücken wird der Sound getragener. So ist vor allem in der zweiten Albumhälfte die stilistische Vielfalt ordentlich ausgebaut.

Ich hätte nicht gedacht, dass Caravan mich nochmal so packen können, aber sie haben es geschafft. Ein großartiges Spätwerk!

