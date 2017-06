VERÖFFENTLICHUNG » 09.06.2017

BEWERTUNG » 6 / 9

ARTIST » Metalkinder

LABEL » Karussell, Universal Music

09.06.20176 / 9

Über Sinn und Unsinn einer solchen Veröffentlichung lässt sich trefflich streiten. Tatsächlich ist es wohl so, dass der gewöhnliche Metal-Haushalt spätestens mit dem Eintreffen des ersten Nachwuchses vor die Frage gestellt wird, ob man Metallica und Anthrax jetzt nicht besser durch Rolf Zuckowski und Detlev Jöcker ersetzen sollte. Das mag dann auch ein paar Tage lang gut gehen, aber irgendwann fehlen die vertrauten Riffs und schwermetallischen Drums.

Die neu geschaffene Band Metalkinder könnte hier Abhilfe schaffen, wenn man sich denn darauf einlassen will. Beim Repertoire handelt es sich im Prinzip um gängige Kinderlieder, welche die Kleinen dann auch im Kindergarten gefahrloser nachträllern können als ihre eigenen Versionen von „Master Of Puppets“ und „Number Of The Beast“. Das Ganze ist eine Idee von Nino Kann, der seit Jahren erfolgreich Musik für Kinder macht und gemeinsam mit Pia Pilz das Projekt entwickelte.

Es gibt bekannte Kinderlieder wie „Fuchs du hast die Gans gestohlen“, „Bruder Jakob“ oder „Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann“ im kraftvollen Metalgewand mit harten Riffs und treibenden Drums zu hören. Auch die eigenen Songs wie „Metal ist“ oder „Ich will Matsch“ können mit Sprachwitz und Power überzeugen.

Das Konzept ist denkbar einfach: Die Instrumente hauen das altbekannte Metal-Brett in durchaus headbang-tauglicher Geschwindigkeit raus. Dazu singen die Kids in kindlicher Form die bekannten Melodien, manchmal textlich leicht abgewandelt. Das tun sie mit enormer Leidenschaft und viel Energie. Ein starkes Selbstbewusstsein kann man den Sängerinnen und Sängern wirklich nicht absprechen. Ich denke da nur an die Rammstein-ähnliche Version von „Fuchs – du hast“. Das sind sehr geniale parodistische Momente.

Zehn Songs in einer guten halben Stunde Spielzeit sind durchaus tragbar und bringen etwas Leben in die Metal-Familie. Macht Spaß.

Unsere Metalkinder Empfehlung

Metalkinder Metalkinder, Metalkinder

Karussell (Universal Music)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 11.06.2017 um 14:27 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weitere Empfehlungen zu Metalkinder

Letzte Aktualisierung am 11.06.2017 um 14:27 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API