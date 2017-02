VERÖFFENTLICHUNG » 17.02.2017

BEWERTUNG » 8 / 9

ARTIST » Falco

LABEL » Sony Music



Dass jemand mit dem Geburtsnamen Hansi Hölzel eine Weltkarriere (und mit „Rock Me Amadeus“ einen Riesenhit in den USA) hinlegen würde, hätte wohl kaum jemand für möglich gehalten. Als Falco hat er von Österreich aus die Welt erobert – und ist viel zu früh gestorben. Am 19. Februar 2017 wäre er 60 Jahre geworden. Passend dazu erscheint mit „FALCO 60“ erstmals ein umfangreiches Gesamtwerk des Falken, welches sich dem Schaffen des größten Popstars im deutschsprachigen Raum auf einer Standard 2CD-, Premium 3CD-, Limited 2LP Vinyl-Edition und 2er DVD-Box widmet.

Neben Falcos größten Hits „Rock Me Amadeus“ , „Der Kommissar“, „Helden von Heute“, „Junge Roemer“ , „Vienna Calling“ und „Jeanny“ beinhaltet die Standard 2CD-Edition Raritäten wie: „Alles im Liegen“, „Body Next To Body“ (Duett mit Brigitte Nielsen), „Mutter, der Mann mit dem Koks ist da“ und das posthum erschienene „Out Of The Dark“.

Die zwei regulären CDs widmen sich den Single-Veröffentlichungen von 1981 bis 1998 in chronologischer Reihenfolge. Auf dem ersten Silberling kann man die Karriere beginnend mit „Ganz Wien“ über „Rock Me Amadeus“ (hier als „American Edit“) und die beiden ersten „Jeanny“-Teile bis hin zu „The Sound Of Musik“ verfolgen.

CD 2 startet mit „Emotional“ und gelangt zu den weniger bekannten Veröffentlichungen der 90er Jahre, bis es dann mit „Out Of The Dark“ im Todesjahr 1998 einen letzten Höhenflug gab. Nicht alle, aber viele der enthaltenen Songs sind als Single erschienen. Ein passender Rundumschlag, der die 18 Jahre andauernde Karriere umspannt.

Spannend wird es aber mit CD 3, Untertitel „Rare“. Hier gibt es unzählige unveröffentlichte Versionen (z.B. „The Sound Of Musik“ als 12″ Edit), rare Mixe (u.a. „Do It Again“ im 12″ Shep Pettibone Remix), extended Versions („Junge Roemer“ Specially Remixed Version), sowie außergewöhnliche Kollaborationen mit Opus („Flyin‘ High“, „Rock Me Amadeus“), Curt Cress („Welcome To Japan“), den Bolland Brüdern („Metamorphic Rocks“), Brigitte Nielsen („Body Next To Body“) und Thomas Lang („Ec Ce Machina“). Für Fans dürfte da manches Schätzchen dabei sein.

Ein besonderes Highlight stellen dabei vier neue Remixe aktueller österreichischer Künstler dar: Ogris Debris , Milo Mills, Ynnox und allen voran der international erfolgreiche Parov Stelar widmen sich Falcos Songs auf ihre individuelle Weise und runden die Raritäten-CD gekonnt ab.

Mir liegt diese 3CD-Version vor und ich kann sie als Hammage an den viel zu jung gestorbenen Künstlern uneingeschränkt empfehlen. Die bis heute anhaltende Nachfrage für Falcos Werk zeigt seine künstlerische Einmaligkeit. Zwei weitere Releases könnten zudem interessant sein: Erstmals erscheint mit „FALCO 60“ (2LP) ein Label übergreifendes Falco Album auf Vinyl (140g – gelbes Vinyl). Zur Auswahl kamen hierbei zwanzig Titel beginnend bei seinem ersten Hit „Ganz Wien“ von 1981 und endend mit dem posthum veröffentlichten „Egoist“ kurz nach Falcos tragischem Tod.

„Out Of The Dark“, „Egoist“, „Nachtflug“, „Titanic“ und „Monarchy“ feiern mit „FALCO 60“ ihre Premiere auf Vinyl. Das auditive Paket wird abgerundet von der 2er DVD-Box „FALCO 60“, welche mit seltenen TV Auftritten, Musikclips des Albums „Junge Roemer“ und nie veröffentlichtem Konzert-Livematerial, wie dem ersten Konzert Falcos mit Band, bei der Popkrone 1982, aufwartet.

