17.02.2017

7 / 9

Melanie C

RCA, Sony Music

17.02.20177 / 9

Wenn man vom Musical-Cover-Album „Stages“ absieht, ist „Version Of Me“ das erste Studioalbum der Songwriterin seit sechs Jahren. Immerhin ist es bereits das sechste seiner Art – und vor allem in Deutschland ist Melanie C als Solokünstlerin konstant erfolgreich. Trotzdem kommt man nicht umhin, ihre frühere Karriere als Spice Girl zumindest als Fußnote zu erwähnen. Drei der Girls feierten zum 20jährigen Jubiläum von „Wannabe“ gar ein kleines Comeback, allerdings ohne Mel, der die Solokarriere wichtiger war. Weise Entscheidung!

Melanie C gehört zu den Künstlerinnen, deren Karriere zwar als Mitglied einer Girlgroup begann, die aber erst solo ihr Talent richtig entfalten konnten. Auf dem Album präsentiert sich die Sängerin als gereifte Powerfrau, die mitten im Leben steht und ihrer Erfahrungen musikalisch vielseitig umsetzt. Zum ersten Mal verantwortete die britische Musikerin ein Album komplett selbst. Sie gründete ein eigenes Label, suchte sich ihre Co-Writer aus, schrieb an jedem Song mit, gestaltete das Artwork und ließ sich in keine der Entscheidungen reinreden. Sie hatte eine glasklare Vision von diesem Album, für deren Umsetzung sie sich drei Jahre Zeit genommen hat.

Der rockige und tanzbare Opener „Dear Life“ zeugt von purer Lebensfreude. In dem Song erzählt sie offen wie nie zu vor von massiven Veränderungen in ihrem Leben und berichtet beindruckend ungeschminkt davon, wie man sich in einem Moment ganz oben wähnt und im nächsten wieder ganz unten. Ebenso tanzbar ist das fröhliche „Escalator“. Vor allem die erste Albumhälfte zeigt Melanie C als Powerfrau und Pop-Queen. Sie singt vom Älterwerden und der Hoffnung, ein erfülltes Leben zu führen. Es werden aber auch emotionale Untiefen ausgelotet, etwa mit der eindringlichen Ballade „Our History“, dem ehrlichen, atmosphärischen „Blame“ oder dem poetischen „Hold On“ featuring Alex Francis.

Die Dosis Elektro im Hintergrund kommt ganz gut und hält das Album im Fluss. Insgesamt ist Melanie C mit „Version Of Me“ ein vielseitiges und kraftvolles Popalbum gelungen, das sowohl Fans als auch den durchschnittlichen Radiohörer überzeugen dürfte und bestimmt noch für einige Hit-Singles gut ist.

