Fettes Brot "Hitstory"

1992 begann in Hamburg die Geschichte der Hip-Hop-Band FETTES BROT. Und dreißig Jahre später soll nun alles enden. Das ist ein Paukenschlag, der zum Glück noch von einem Greatest-Hits-Album namens “HITSTORY” und einer großen Abschiedstournee begleitet wird.

Mit der Hymne “Nordisch by Nature” hat damals alles angefangen – und mit “Jein” schaffte man es in die Plattenschränke der ganzen Republik. “Schwule Mädchen” läutete das neue Jahrtausend ein und mit dem Gassenhauer “Emanuela” schaffte man es 2005 zum am meisten illegal downgeloadete Song im deutschsprachigen Internet. Auch das ist groß!

Das abschließende BEST OF hätte natürlich deutlich länger ausfallen müssen. Zehn Tracks in 35 Minuten sind schon ein seltsames Understatement – bei neun ausgereiften Studioalben. Doch es enthält die Essenz aus dreißig Jahren. Damit müssen wir uns wohl abfinden und das fulminante Trio ein letztes Mal abfeiern.

Tracklisting:

1. An Tagen wie diesen (feat. Finkenauer)

2. Bettina, zieh dir bitte etwas an (mit Modeselektor)

3. Da draussen (Pt. 1)

4. Schwule Mädchen

5. Jein (Single Edit)

6. Nordisch by Nature (Pt. 1) feat. Gaze Matratze, Der Tobi & Das Bo

7. Erdbeben

8. The Grosser (feat. Memphis Horns)

9. Emanuela (Single Edit)

10. Echo

Die Tour ist schon weitestgehend ausverkauft:

FETTES BROT … IS HISTORY TOUR 2023

05.04.2023 ROSTOCK – STADTHALLE – AUSVERKAUFT

06.04.2023 DORTMUND – WESTFALENHALLE

08.04.2023 BREMEN – ÖVB ARENA – AUSVERKAUFT

09.04.2023 FRANKFURT – FESTHALLE – HOCHVERLEGT

10.04.2023 LEIPZIG – HAUS AUENSEE – AUSVERKAUFT

12.04.2023 AT-WIEN – GASOMETER

13.04.2023 AT-WIEN – GASOMETER – AUSVERKAUFT

14.04.2023 ERLANGEN – HEINRICH-LADES-HALLE – AUSVERKAUFT

15.04.2023 BIELEFELD – SEIDENSTICKER HALLE – AUSVERKAUFT

26.04.2023 CH-ZÜRICH – THE HALL – HOCHVERLEGT

27.04.2023 KÖLN – LANXESS ARENA

28.04.2023 BERLIN – MAX SCHMELING HALLE – AUSVERKAUFT

30.04.2023 MÜNCHEN – ZENITH – AUSVERKAUFT

01.05.2023 MÜNCHEN – ZENITH – AUSVERKAUFT

02.05.2023 STUTTGART – PORSCHE ARENA – AUSVERKAUFT

04.05.2023 HANNOVER – ZAG ARENA – HOCHVERLEGT

05.05.2023 MÜNSTER – HALLE MÜNSTERLAND – AUSVERKAUFT

06.05.2023 KIEL – WUNDERINO ARENA – AUSVERKAUFT

FETTES BROT … BROTSTOCK 2023

01.09.2023 HAMBURG – TRABRENNBAHN – AUSVERKAUFT

02.09.2023 HAMBURG – TRABRENNBAHN – AUSVERKAUFT