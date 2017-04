VERÖFFENTLICHUNG » 31.03.2017

BEWERTUNG » 8 / 9

ARTIST » Fleetwood Mac

LABEL » Rhino, Warner Music

31.03.20178 / 9

„Tango In The Night“ war vor 30 Jahren in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes: Es ist wohl das poppigste Album im Katalog von Fleetwood Mac – und es wurde unter dieser Maßgabe zum zweiterfolgreichsten Album nach dem Dauerbrenner „Rumours“. Platz 1 in Großbritannien, Platz 2 in Deutschland, Platz 7 in den USA. „Little Lies“ und „Big Love“ wurden zu respektablen Radiohits.

30 Jahre später kann man die Neuauflage genießen, um sich von der Zeitlosigkeit dieser Musik zu überzeugen. Mir liegt die „2 CD Expanded Edition“ vor – also das remasterte Album inklusive einer zweiten Disc mit Demos und B-Seiten.

Lindsey Buckingham, Christine McVie und Stevie Nicks machen eine Topfigur am Mikro. Im Prinzip gibt es keine Ausfälle in der Tracklist. Ich habe das Album schon vor dreißig Jahren geliebt – und es gefällt mir noch immer vom ersten bis zum letzten Song.

Bleibt die Frage: Lohnt sich eine Neuanschaffung? Der remasterte Sound kommt ganz ordentlich aus den Boxen. Doch ein Vergleich mit der Original-LP macht deutlich, dass man auch 1987 schon einen hohen Standard abgeliefert hat. Also stellt sich die Frage, ob die zweite Disc genügend rare Tracks zu bieten hat.

Da ist zumindest der Song „Mystfied“, ein Demo des Titelsongs „Tango In The Night“. Das bekommt man sonst nicht zu hören. Außerdem sind die B-Seiten „Down Endless Street“ und „Ricky“ es durchaus wert, gehört zu werden. Die Aufmachung als aufklappbarer Digipack mit vielen Bandfotos weiß zu gefallen – und das Booklet bietet eine Menge informativen Text.

Aus nostalgischen Gründen kann man den Neu-Release also durchaus empfehlen. Noch interessanter als die 2-CD-Version ist vermutlich das Deluxe Paket. Hier findet sich nämlich eine dritte Disc mit 12″ Mixes, eine DVD mit den Videos und das komplette Album im Vinyl-Format.

Unsere Fleetwood Mac Empfehlung

Letzte Aktualisierung am 21.04.2017 um 04:21 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weitere Empfehlungen zu Fleetwood Mac

Letzte Aktualisierung am 21.04.2017 um 02:11 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API