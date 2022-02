Frank Turner "FTHC"

In den letzten Jahren waren es vor allem ruhige Klänge, die uns Singer/Songwriter Frank Turner bescherte. So stand noch 2019 “No Man’s Land” im Mittelpunkt – ein Album, das er 13 Frauen widmete, die nur aufgrund ihres Geschlechts zum Teil vollkommen unbekannt sind. Ein Album im Stil der alten amerikanischen Haudegen mit leichten Country-Einflüssen und wenig Folkrock (HIER unsere Review).

Damals war die Welt noch in Ordnung. Und als sie aufhörte, sich in der Maschinerie aus Livekonzerten zu drehen, begann er mit einer wöchentlichen Reihe von akustischen Livestreams von seinem Haus aus, die er “Independent Venue Love” nannte und mit denen er Geld für von der Pandemie kommerziell bedrohte Veranstaltungsorte sammelte. Ein gänzlich neuer Track in dieser Reihe war “The Gathering”, ein Song über die Sehnsucht nach der Rückkehr von Livemusik.

Mit “FTHC” erscheint nun ein Album, das sich wieder der aggressiven und rohen Seite des Musikers widmet. Nach dem elektronischen und folklastigen Material der letzten Jahre gibt es – vor allem in der ersten Albumhälfte – eine Rückkehr zum Punk. Der Albumtitel “FTHC” steht für “Frank Turner Hardcore” und impliziert gar eine retrograde Hinwendung zum Hardcore-Punk von Million Dead, doch so krass kommt es dann doch nicht.

Während “Non Serviam” noch heftig reinhaut, “My Bad” mit dem Hardcore-Genre flirtet und “The Gathering” durch seinen starken Sprechgesang besticht, gibt es daneben einige solide Punk-Nummern vom Feinsten.

Ruhiger wird es mit dem beeindruckenden Song “Miranda”, der in bewegenden Worten die Geschichte von Turners Vater erzählt, der inzwischen als Transgender-Frau lebt, womit Turner sich erst versöhnen musste. Die Ballade “A Wave Across The Bay” ist Turners Freund Scott Hutchison gewidmet, dem Sänger der Band Frightened Rabbit, der im Mai 2018 Suizid begangen hatte. Auch “Fatherless“” zählt zu den Kernstücken des Albums, denn hier geht’s um ein Trauma aus seiner Kindheit.

Der abschließende Spoken-Words-Song “Farewell To My City” verhandelt eindringlich Turners Umzug aus der Metropole London an die Küste von Essex – nach immerhin 7300 Tagen, die er in der Stadt gelebt hat. Wie eine Mini-Autobiografie funktioniert dieser Recap-Song, der letztlich in die Einsicht mündet, dass es an der Zeit ist, die Sachen zu packen und weiterzuziehen.

“FTHC” ist ein Hardcore-Album, ein Punk-Album, ein sehr persönlicher, reflektierender Einblick in ein bewegtes Leben. Ein Album für den Blick in die Vergangenheit und zugleich ein Neustart. Genau richtig in der heutigen Zeit des Umbruchs.

Auf der Deluxe CD gibt es außerdem noch sechs Bonus-Songs:

15. The Zeitbeast

16. The House Where I Was Raised

17. Haven’t Been Doing So Well (Acoustic)

18. Wave Across A Bay (Acoustic)

19. Punches (Acoustic)

20. The Work (Acoustic)

Und bald geht es – hoffentlich – auf Tour:

The Never Ending Tour Of Everywhere 2022 – Deutschland-Dates

18.04. – Bremen, Aladin Music-Hall

19.04. – Dortmund, FZW

21.04. – Hannover, Capitol

22.04. – Stuttgart, Im Wizemann (Halle)

23.04. – Saarbrücken, Garage

24.04. – Leipzig, Werk 2

26.04. – Heidelberg, Halle 02

11.05. – Nürnberg, Löwensaal

(Support: Pet Needs)

15.-18.09. Frank Turner presents: Lost Evenings V@Columbiahalle, Berlin

15.09. A Career Spanning Acoustic Set

16.09. Love Ire & Song vs. England Keep My Bones

17.09. New Songs Punk Rock Set

18.09. Greatest Hits

Außerdem im November: Grand Münster Slam Weekender (mit Donots)

25. November – Münster, MCC Halle, ausverkauft

26. November – Münster, MCC Halle

