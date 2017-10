Neues Album 2017: George Michael - Listen Without Prejudice Vol. 1 / MTV unplugged

VERÖFFENTLICHUNG » 20.10.2017

Am ersten Weihnachtstag jährt sich der Todestag von George Michael zum ersten Mal. Wieder werden wir täglich „Last Christmas“ im Radio hören und an ihn denken. Das hat er sich verdient, auch wenn viele den Song nicht (mehr) ausstehen können. Wer aber „in memoriam“ mehr von ihm hören möchte, dem sei die Doppel-CD „Listen Without Prejudice Vol. 1 / MTV unplugged“ empfohlen.

CD 1 „Listen Without Prejudice“, zu der es nie ein Vol. 2 gab, erschien als zweites Soloalbum im September 1990 und folgte dem Megahit „Faith“. Obwohl es den kleinen Hit „Freedom! 90“ enthielt, konnte es den Erfolg von „Faith“ nicht wiederholen.

Die „MTV Unplugged“-Performance wurde 1996 in London aufgenommen und bietet prägende Songs seiner Karriere: von Georges Zeit bei Wham! bis hin zum Solo-Album „Older“. Diese gab es bisher nicht käuflich zu erwerben. So ist es schon erfreulich, dass sie im Zuge der Neuveröffentlichung von „Listen Without Prejudice“ mit an Bord ist. Allerdings hätten sich viele das „MTV unplugged“ auch einzeln gekauft – aber das ist nun mal nicht gewollt.

Schon Anfang 2016 suchte George nach der perfekten Single, um die mit Spannung erwartete Neuauflage zu lancieren – und „Fantasy“ war seine erste und präferierte Wahl. Er kontaktierte Hit-Macher Nile Rodgers, den einzigen Mann auf dem Planeten, der „Fantasy“ mehr Funk verleihen konnte, als es sowieso schon hatte. George und Nile sprachen dieselbe musikalische Sprache, waren sich einig und der Rest ist Geschichte. Das überarbeitete „Fantasy“ von George Michael featuring Nile Rodgers ist ein Killer-Track, der im britischen Radio am 7. September weltexklusiv zum ersten Mal gespielt wurde – und es liegt auf der Hand, warum der Song schon immer Georges Favorit war.

Wer das Gedächtnispaket nun also erwirbt, bekommt ein Album, das er vermutlich schon hat, das lang ersehnte „MTV unplugged“ inklusive des neuen Tracks „Fantasy“. Damit lässt sich leben. Beide Scheiben finden sich in einem hübsch aufgemachten Digipack mit dickem Booklet und umfangreichen Liner Notes.

