Neues Album 2017: The Kelly Family - We Got Love - live CD / DVD

VERÖFFENTLICHUNG » 20.10.2017

BEWERTUNG » 7 / 9

ARTIST » The Kelly Family

LABEL » Airforce1, Universal Music

20.10.20177 / 9

Drei ausverkaufte Shows in der Dortmunder Westfalenhalle mit fast 40.000 innerhalb weniger Stunden verkauften Tickets. Es waren nícht alle verbliebenen Mitglieder der Kelly Family dabei, aber doch so viele, dass man von einer echten Reunion sprechen kann. „Dass die Konzerte so schnell ausverkauft waren, hat uns umgehauen. Wir haben erst dadurch wirklich begriffen, wie wichtig es für viele Menschen ist, dass wir wieder zusammen Musik machen“, sagte Angelo dazu. Kein Wunder, dass es bald ein neues Album gab und jetzt eine ausgedehnte Tour folgt.

Das Album „We Got Love“ war dann auch nicht wirklich neu, sondern eher ein Aufguss alter Hits, erweitert um neue Elemente und ein paar neue Ideen. Damit war der Weg vorgegeben für die Livekonzerte – und das Ergebnis kann man jetzt im dicken Livepaket bewundern, bestehend aus zwei CDs und einer DVD in getrennten Jewel Cases im Pappschuber.

Neben den Klassikern der Kelly Family hat die Live-Veröffentlichung, die im Mai 2017 an allen drei Abenden in der Westfalenhalle aufgenommen wurde und das gesamte Programm in voller Länge zeigt, weitere Live-Highlights zu bieten. Der Mitschnitt umfasst auch die sensationelle Solo-Einlage von Angelo Kelly, der sich nach 75 Minuten samt komplettem Drum-Set bis unter die Hallendecke ziehen lässt ebenso wie ein berührend inszeniertes Medley aus Songs, die die Familie in ihren Anfangszeiten als Straßenmusiker performte.

„We Got Live – live“ hält auch irische Traditionals, wie „Dan O’Fefees (Irish Jig)“ und „Wearing Of The Green“ fest, mit denen sich die Vollblutmusiker (ein Begriff, der für diese Familie geradezu erfunden worden sein muss) noch genauso verbunden fühlen wie mit ihren vielen Nr.1-Hits.

Das Livealbum klingt in seiner Gesamtheit besser als das Comeback-Studioalbum. Vielleicht, weil man die live dargebotenen Versionen besser kennt, oder weil The Kelly Family einfach eine formidable Liveband ist. Da haben die Lehr- und Wanderjahre auf Europas Marktplätzen einfach Spuren hinterlassen, die bis heute nachwirken.

Unsere The Kelly Family Empfehlung

Letzte Aktualisierung am 25.10.2017 um 05:42 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weitere Empfehlungen zu The Kelly Family

Letzte Aktualisierung am 25.10.2017 um 07:01 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API