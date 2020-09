Kurz nach dem Erscheinen ihres neuen Studioalbums “Manic” überrascht Halsey die Fans mit ihrem ersten Live-Album “Badlands (Live From Webster Hall)” . Und das ist eine Wucht!

2020 hält vielleicht keine großen Konzerte für uns bereit, aber das ist für Halsey-Fans jetzt wohl kein Problem mehr, denn diese dürfen sich über das beste Mittel gegen die Sehnsucht nach Live-Momenten freuen: Fünf Jahre nach der Veröffentlichung ihres bahnbrechenden, trendsetzenden Albums hat Halsey ihr allererstes Live-Album mit dem Konzertmitschnitt ihrer ersten Headliner-Konzerttournee veröffentlicht.

Das Album enthält die zeitlosen Hits “Ghost”, “New Americana”, “Colors” und “Castle”, die ihre Popularität als neue Pop-Rock-Sängerin in die Höhe trieben. Die Sängerin aus New Jersey liefert hier einen durch und durch energischen Auftritt. Die dazugehörende Tour war damals innerhalb von wenigen Minuten ausverkauft, so wurden z.B. in Australien rund 6.000 Tickets in einer Minute verkauft und alle 10.000 UK Tickets waren an nur einem Tag vergriffen.

„Badlands“ schoss 2015 in den USA direkt auf #2 der Albumcharts. Auf ihrem ersten Live-Album zeigt Halsey einmal mehr, dass sie auf der Bühne zu noch weiteren Highlights fähig ist. Ein packendes Debütalbum mit einer faszinierenden Halsey – jetzt endlich auch im Live-Gewand.

Das Publikum rastet von Beginn an hörbar aus und singt jedes Stück textsicher mit. Keine Frage, dass man vor allem einen starken Frauenchor im Hintergrund hört, der die kämpferischen Ansagen Halseys und ihren zum Teil recht sanften Gesang unterstützt. Sie scheint es selbst kaum fassen zu können, wie die Konzertbesucher ihre Musik frenetisch abfeiern.

Der Blick in die Anfänge von Ashley Nicolette Frangipane, die alle jetzt nur noch als Halsey kennen, gibt Einblick in ihr von Beginn an vorhandenes Charisma und die enorme Bühnenpräsenz. Ein fantastisches Zeitdokument.