Jazz Vocalists "Jazz Vocalists sing George Gershwin"

Als George Gershwin 1937 im Alter von 38 Jahren plötzlich an einem Gehirntumor starb, war er ein renommierter Musiker mit einer langen Karriere als Komponist von Konzertstücken und Songs für Hollywood-Filme und die Broadway-Bühne. Er hätte es sich jedoch kaum vorgestellt, dass seine Werke so lange nach seinem Tod weiter einflussreich bleiben oder zu Jazz-Standards werden würden, die im Laufe der Jahrzehnte von unzähligen Künstlern gespielt und aufgenommen wurden.

Dieses herausragende 2-CD-Set präsentiert eine große Auswahl von Gershwin-Klassikern (meistens mit Texten seines Bruders Ira), gesungen von einigen der größten Jazz-Sänger*innen aller Zeiten. Es ist bereits im Jahr 2015 als Dreifach-CD erschienen und beinhaltet nun 48 der ursprünglich 60 Songs auf zwei Silberlingen.

Vertreten ist die Crème de la Crème der Jazzszene mit Stars wie Nina Simone, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Billie Holiday, Tony Bennett, Bing Crosby, Nat King Cole, Louis Armstrong, Fred Astaire, Marilyn Monroe, Chet Baker, den Andrew Sisters und vielen mehr.

Die Zusammenstellung in 155 Minuten Gesamtlänge zeigt die Größe von Gershwins Schaffen – und das nicht nur quantitativ. Erstaunlich, wie viele der Melodien man mitsummen und wie viele Texte man mitsingen kann. Die Klassiker “Summertime”, “‘S Wonderful”, “I Got Rhythm” und “I’ve Got A Crush On You” sind natürlich vertreten, wobei es durchaus auch Dopplungen gibt, die aber stilistisch unterschiedliche Herangehensweisen zeigen.

Das Booklet informiert über Gershwins Geschichte, seine einzigartige Karriere und stellt die Verbindung zu den hier vertretenen Interpret*innen her, die ihm zum Teil viel zu verdanken haben. Alles in allem ist das Album eine großartige, nostalgisch und emotional gelungene Hommage an einen wundervollen Künstler.