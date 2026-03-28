Joe Jackson "Hope and Fury"

Der britische Songwriter, Sänger und Pianist Joe Jackson ist schon seit den späten 70er Jahren erfolgreich im Musikgeschäft und hat sich im Laufe seiner Karriere mit verschiedensten Musikstilen und Projekten beschäftigt. Dabei war er auch stets für Überraschungen gut. Seine Musik ist für ihre künstlerische Raffinesse und ihre Fähigkeit, verschiedene Genres zu verschmelzen, bekannt. Vor drei Jahren erschien mit seinem Konzeptwerk um den geheimnisvollen „Max Champion“ ein stilistisch eindrucksvolles Ausnahmewerk. Jetzt wendet er sich aber mit „Hope And Fury“ wieder seinem eigentlichen Metier zu und erinnert an Alben wie wie „Fool“ (2019), „Laughter and Lust“ (1991) sowie „Night and Day“ (1982).

Wie frühere Werke, lebt auch „Hope and Fury“ von starken Songs und originellen Texten. Getragen von Jacksons Gesang und Keyboardspiel, die so präsent und souverän sind wie eh und je. Dem Titel entsprechend, einer ironischen Anspielung auf „Land of Hope and Glory“, zeigt das Album einen deutlichen englische Humor, in dem sich immer wieder eine Hass-Liebe zu Jacksons Heimat zeigt. Joe Jackson pendelt weiterhin zwischen New York City und Portsmouth (UK) und bezeichnet sich selbst als „bicoastal“, geografisch wie musikalisch. Daraus erklärt sich auch seine selbst kreierte musikalische Einordnung: „BicoastalLatinJazzFunkRock“.

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„Hope and Fury“ bewegt sich zwischen Jazz, Pop und Artrock-Elementen. Jackson setzt mal wieder auf komplexere Songstrukturen, wechselnde Dynamiken und eine starke Klangästhetik. Sein Klavier und die raffinierten Arrangements stehen meist im Mittelpunkt. Viele Songs wirken introspektiv und setzen sich mit gesellschaftlichen Entwicklungen, persönlichen Zweifeln und der Zeit selbst auseinander. Wer sich darauf einlässt, bekommt ein vielschichtiges Werk eines Künstlers, der sich auch nach Jahrzehnten nicht wiederholt.

Hope and Fury 2026 Tour

28 Oct – Stuttgart, GERMANY – Liederhalle/Hegelsaal

31 Oct – Bremen , GERMANY – Metropoltheater Bremen

01 Nov – Munich, GERMANY – Circus Krone

02 Nov – Berlin, GERMANY – Admiralspalast

04 Nov – Essen, GERMANY – Lichtburg

05 Nov – Hamburg, GERMANY – Fabrik

07 Nov – Darmstadt, GERMANY – Staatstheater

09 Nov – Zurich, SWITZERLAND – Kaufleuten

16 Nov – Vienna, AUSTRIA – Globe

17 Nov – Cologne, GERMANY – Gloria – ausverkauft

18 Nov – Luxembourg – den Atelier