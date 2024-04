Johannes Falk "Von Anfang an dabei"

Wetten? Man kennt mehr Songs von Johannes Falk, als man im ersten Moment vermutet. In den letzten Jahren konzentrierte sich der Singer-Songwriter vor allem darauf, für andere Künstler zu schreiben. So war er maßgeblich am Nr. 1 Album „Bleib unterwegs“ von Laith Al-Deen beteiligt, als Autor auf Peter Maffays Nr. 1 Album „Jetzt“ vertreten und hat seine erste Goldene Schallplatte als Co-Autor für Max Giesingers Erfolgsalbum „Der Junge, der rennt“ bekommen. Also fast jeder kennt ihn irgendwie schon – ohne es bisher zu wissen.

Doch dann kam Corona und mischte auch die Karten von Johannes Lebens neu. Plötzlich wurde aus einer Förderung für eine Tour eine Förderung für ein neues Studioalbum. Kopfüber stürzte sich Johannes in das Projekt. So entstand dieses mitreißend schöne Pop-Album „Von Anfang an dabei“, auf dem Johannes Falk in seinen Songs sehr persönliche Dinge beschreibt und diese in Liedtexten auf eine Art verwebt, ohne dass ein aufdringlicher Seelenstriptease entsteht.

Das neue Soloalbum des Sängers aus Darmstadt bietet hymnische Songs mit kraftvollen Melodien – gerne am Piano gespielt. Es sind emotionale Songs, die von der Leidenschaft erzählen und den unbändigen Wunsch in sich tragen, in Songs eine Geschichte zu erzählen. Da sind viele Beziehungslieder – aber es geht auch um musikalische Referenzen. Die Hommage an „Leonard Cohen“ mit der Textzeile „There’s a crack in everything – that’s how the light gets in“ ist grandios.

Wenn zu Beginn von „Ich veränder mich“ und in „Julia“ nur Vocals und Piano erklingen, wirkt Johannes besonders groß. Über die ganzen 44 Minuten ist die homogene Produktion allerdings etwas langatmig – da wäre mehr Abwechslung gut gewesen, wie im streicherumspielten „Flüchtiger Moment“.

„Wieder ein Jahr vorbei“ heißt es atmosphärisch zum Schluss. Jedes Jahr vergeht noch ein bisschen schneller. Und da steht man, leicht angetrunken, mitten in der Nacht und denkt: „Scheiße – wieder ein Jahr vorbei.“ Bleibt zu hoffen, dass nicht wieder sechs Jahre vergehen, bis ein neues Soloalbum erscheint.

Johannes Falk – „Von Anfang an dabei“-Tour 2024:

14.5. Hannover – MusikZentrum

15.5. Hamburg – Bahnhof St. Pauli

16.5. Berlin – Frannz Club

17.5. Leipzig – Naumanns

19.5. Köln – Stadtgarten

20.5. Stuttgart – Wizemann Studio

21.5. Aschaffenburg – Colos-Saal

22.5. Erlangen – E-Werk

05.6. Heidelberg Karlstorbahnhof