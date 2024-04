The Cure "Paris (Expanded Edition)"

Im Jahr 1993 veröffentlichten The Cure im Abstand eines Monats gleich zwei Livealben, „Show“ und „Paris“, die beide während der formidablen „Wish“-Tour mitgeschnitten wurden. Während „Paris“ sich auf die düsteren und melancholischen Seiten von The Cures Musik konzentriert, bietet „Show“ einen vielfältigeren Einblick in Repertoire und Bühnenpräsenz. Letzteres wurde an zwei Abenden in Auburn Hills, einem Vorort von Detroit, aufgenommen. Mit Tracks wie „Lullaby“ und „Friday I’m in Love“ ist das Album gefälliger als sein zweieiiger Zwilling, der ebenfalls an mehreren Abenden im Pariser Le Zenith entstand.

Die Wiederveröffentlichung von „Paris“ zum 30jährigen Jubiläum wurde um zwei kürzlich entdeckte, bisher unveröffentlichte Songs erweitert: „Shake Dog Shake“ und „Hot Hot Hot!!!“, die nun das Album eröffnen und beenden. Auch die Reihenfolge der Tracks wurde entsprechend angepasst.

Mit seiner einzigartigen Mischung aus Post-Punk, New Wave und Gothic Rock ist dieses Album einfach grandios. Das Remastering tut der Aufnahme sehr gut und es ist mal wieder bezeichnend, wie zeitlos das Album und die Musik von The Cure nach drei Jahrzehnten noch sind. Robert Smith war in grandioser Form und lieferte mit seiner Truppe eines der besten Livealben der frühen 90er Jahre.

In der Neuauflage gibt es remasterte 2LP- und 1CD-Versionen. Wie bereits beim Originalalbum spenden The Cure auch jetzt 50 Prozent der Einnahmen dieser Veröffentlichung an das Rote Kreuz. Essentiell!