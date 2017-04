VERÖFFENTLICHUNG » 14.04.2017

BEWERTUNG » 7 / 9

ARTIST » John Mayer

LABEL » Columbia Records, Sony Music

14.04.20177 / 9

Sieben Grammy Awards hat der 39jährige Singer / Songwriter bereits eingefahren – und seit 2001 ganze sieben Studioalben und drei Livealben veröffentlicht. Dennoch ist er in Deutschland weitgehend unbekannt. Gerade mal zwei Top-20-Platzierungen hat er erreicht. Warum das so ist? Kann man nicht erklären. Vermutlich fehlt der radiotaugliche Singlehit. Stattdessen gibt es schöne Songstrukturen, intelligente Texte und eine spannende Mischung aus R&B, Pop, Rock, Blues, gemischt mit einer leichten Prise Countrymusik. Für solcherart Vielseitigkeit wird man in die Songwriter Hall Of Fame aufgenommen.

Mit „Still Feel Like Your Man“ startet das Album sehr funky und mit hoher Stimme. „Emoji Of A Wave“,“Love On The Weekend“ und „In The Blood“ sind wundervolle, orchestrale Arrangements – wahlweise mit Gitarren- oder Pianobegleitung. Hier schlägt der emotionale Songwriter voll durch. Hinzu kommen Überraschungen wie das rockige „Helpless“ im Stil der 70er Jahre und die countrymäßige Steel Guitar in „Roll It On Home“.

Viele Lyrics sind sehr persönlich gehalten. Gerade nach dem kurzen „Theme From The Search For Everything“ folgen äußerst intime Titel wie „Moving On And Getting Over“, „Never On The Day You Leave“ und „You’re Gonna Live Forever In Me“. Mit ungewöhnlich tanzbaren Rhythmen singt Mayer vom persönlichen Verlust, vermeldet aber gleichzeitig, dass diese Themen ihn noch lange beschäftigen werden.

Einen Vergleich zu den Vorgänger-Alben habe ich nicht, doch mich beeindrucken John Mayers Stimme und seine entspannte Herangehensweise. „The Search For Everything“ fasst zwei EPs zusammen, mit denen er das Album ankündigte. Das Ergebnis ist ein wundervolles Songwriter-Album mit leichtem Folk- und Country-Einschlag. „The Search For Everything“ ist es definitiv wert, auch in Deutschland gehört zu werden.

Unsere John Mayer Empfehlung

3 Bewertungen The Search for Everything John Mayer, The Search for Everything

Smi Col (Sony Music)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 24.04.2017 um 10:41 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weitere Empfehlungen zu John Mayer

Bestseller Nr. 1 The Search for Everything John Mayer, The Search for Everything - Smi Col (Sony Music) - Audio CD Bestseller Nr. 2 Continuum John Mayer, Continuum - Smi Col (Sony Music) - Audio CD Bestseller Nr. 3 Paradise Valley John Mayer, Paradise Valley - Smi Col (Sony Music) - Audio CD

Letzte Aktualisierung am 23.04.2017 um 21:57 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API