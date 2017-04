VERÖFFENTLICHUNG » 21.04.2017

Nach dem Ende von Ich + Ich brauchte Adel Tawil eine Zeit lang, um sich frei zu schwimmen. Gelungen ist dies letztlich mit dem Song „Lieder“, der seine musikalische Biographie in Worte und Noten fasste. Unglaublich intensiv – und vielleicht deshalb so erfolgreich, weil er den Soundtrack einer ganzen Generation zusammenfasste. Zwei Jahre später versuchte er eine Fortsetzung mit dem Titel „Unsere Lieder“, die aber seltsamerweise nicht funktionierte. So ist das Popgeschäft: Man kann einen Erfolg nur in den seltensten Fällen kopieren. Was blieb, waren Kollaborationen mit Sido und SDP. Stark genug, um den Sänger mit der begnadeten Stimme im kollektiven Gedächtnis zu behalten. So konnte er sich vier Jahre Zeit lassen für sein zweites Album „So schön anders“. Und das Warten hat sich gelohnt!

Gleich zwei Singles bildeten die Vorhut. „Ist da jemand“ als authentischer Lovesong, und „Bis hier und noch weiter“, eine HipHop-lastige Kollaboration mit KC Rebell und Summer Cem. Das zeigt, wohin die Reise geht. Adel Tawil schafft den Spagat zwischen Sprechgesang und Soul. Und seine prägnante Stimme sorgt für den nötigen Wiedererkennungswert.

Adel Tawil hat so einiges mitgemacht in der wunderbaren Welt der Popmusik. Mit The Boyz hat er die weniger schönen Seiten des Business erlebt, mit Ich + Ich die größten Erfolge gefeiert und sein Debütalbum „Lieder“ wurde über 500.000 Mal verkauft und mit zweifach Platin ausgezeichnet. Auf seinem neuen Album findet Adel zu seiner ganz eigenen Ausdrucksform. Ein Album, auf dem er ganz er selbst ist. „Ich habe einfach alles erzählt was mir passiert ist, den ganzen Schmerz und die ganz großen Glücksmomente reingepackt. Im Endeffekt will ich große Songs singen, die man im Bauch fühlen kann. Lieder, die ganz ich sind.“

Der Titel „Eine Welt eine Heimat“, den er mit Youssou N’Dour und Mohamed Mounier singt, ist ganz großes Gefühlskino. Weltmusik fürs deutsche Wohnzimmer, die zu Herzen geht und zum Nachdenken anregt. Ebenso wie „Gott steh mir bei“, das sich mit dem Thema Religion beschäftigt, und der hymnische Schluss-Track „Sensation“.

Auch Balladen-Freunde kommen nicht zu kurz. Adel singt „Mein Leben ohne mich“ und „Nur Liebe mitgebracht“. Dann schafft er gemeinsam mit MoTrip Atmosphäre in „Polarlichter“. Es ist seine angenehme Stimme, die alles zusammenhält. Andreas Herbig hat das Album produziert und ganz auf den Sänger zugeschnitten. Wer sich für die Deluxe Edition entscheidet, bekommt noch eine weitere CD mit sechs Bonussongs.

