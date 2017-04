VERÖFFENTLICHUNG » 31.03.2017

BEWERTUNG » 8 / 9

ARTIST » Fischer-Z

LABEL » Warner Music

31.03.20178 / 9

Das letzte Album „This Is My Universe“ der Band um John Watts war vor allem im Titelsong sehr experimentell angelegt und hat mich gerade deshalb restlos begeistert. Das neue Werk „Building Bridges“ fällt wieder rockiger aus und bietet eine homogene Stimmung durch elf solide Tracks. Das lässt weniger aufhorchen, zeigt aber mal wieder, dass Fischer-Z auch vierzig Jahre nach Gründung und dreißig Jahre nach Neugründung eine Bank sind.

Schon der Opener „Damascus Disco“ geht nachhaltig ins Ohr. Und zwar mit Lyrics, die aufhorchen und uns die Haare zu Berge stehen lassen: „Unlucky people lose their heads / Little children bombed out of beds“. John Watts spielt nicht den altersmilden Herren – dazu ist seine Vergangenheit in Punk und New Wave vermutlich noch zu gegenwärtig. Stattdessen gibt er klare politische Statements, die auch mal ins Makabre abdriften, wenn „Row Boys Row“ wie eine Folkballade die Flüchtlingskatastrophe im Mittelmeer besingt.

Abgesehen von den letzten beiden Albumtracks sind alle Songs im Uptempo gehalten. „Wild Wild Wild“ stellt Watts‘ charakteristische, rauchige Stimme heraus. „Umberella“ strotzt vor rhythmischen Finessen und unbändiger Leidenschaft, während „Let’s Put The Pressure On“ in 70er-Jahre-Manier nach vorne prescht. Und dann ist da noch das äußerst emotionale „There’s A Wilderness Here“, das fast schon ein wenig Melancholie aufkommen lässt.

Leider ist das Album mit 33 Minuten viel zu kurz für so hochwertige Musik. Trotzdem kann ich das 20. Studioalbum der Band nur empfehlen und bewundere John Watts dafür, wie er im Alter von 62 Jahren ein fantastisches Rockalbum produziert, dass durch Mark und Bein geht. Live wird es krachen und die aktuellen Titel können selbstbewusst neben diversen Fischer-Z-Klassikern stehen.

