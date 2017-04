VERÖFFENTLICHUNG » 17.03.2017

Wenn man heutzutage in der inzwischen bunt gemischten Klassik-Crossover-Szene auffallen will, muss man sich schon etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Das kroatische Cellisten-Duo 2Cellos, bestehend aus Luka Šulić und Stjepan Hauser, hatte die zündende Idee: Man nehme die Melodien aus der derzeit wohl beliebtesten Fernseh-Serie „Game Of Thrones“ und bastele daraus einen 5minütigen Klassik-Track. Der Erfolg gab ihnen Recht. Und weil es so schön war, beinhaltet das aktuelle Album „Score“ dann auch gleich eine ganze Sammlung von Soundtrack-Titeln im neuen Gewand.

Das dynamische Duo präsentiert bekannte Film-Melodien unter anderem aus „Gladiator“, „Titanic“, „Frühstück bei Tiffany“, „Schindlers Liste“ und „Rainman“ in ihrem mitreißenden, bewegenden Sound. Und das erstmals mit großem Orchester, dem London Symphony Orchestra, dirigiert von Arrangeur Robin Smith. Cineasten können sofort mitsummen, wenn die bekannten Töne erklingen.

„Auf diesem Album sind einige unserer absoluten Lieblingsstücke zu hören“, sagt Stjepan Hauser. „Dass wir sie in Zusammenarbeit mit einem Weltklasseorchester wie dem London Symphony aufnehmen konnten, hat für uns einen Traum wahr werden lassen.“

2Cellos haben seit ihrer Gründung 2011 einen eigenen Stil entwickelt, der jegliche Genregrenzen zwischen Pop, Rock und Filmmusik bis Klassik überwindet. Sie beeindruckten in der Vergangenheit mit Michael Jacksons „Smooth Criminal“, boten Songs von U2 oder Coldplay und glänzten mit „Highway to Hell“ ebenso wie mit Bach oder Vivaldi.

An ihren Instrumenten sind sie absolut virtuos, driften dabei aber nichts ins Filigrane ab, sondern können auch durchaus rockige Klänge erzeugen und den ganzen Bombast der gewählten Originalstücke in das neue Metier übertragen. So energisch und faszinierend hat man Streichinstrumente lange nicht mehr gehört.

