„Die immer lacht“ – wer war diese Frau, die an Silvester vor dem Brandenburger Tor ihren Schlager-Ohrwurm in die Menschenmasse schleuderte? Sehr sympathisch auf jeden Fall und sichtlich ohne Starallüren. Im letzten Jahr avancierte die schleswig-holsteinische Sängerin und Songschreiberin mit ihrem Platin-veredelten Hit über Nacht zum Shootingstar innerhalb der deutschsprachigen Musiklandschaft und lieferte im Anschluss mit ihrer augenzwinkernden „Scheissmelodie“ einen der beliebtesten Sommerhits 2016 ab.

Über YouTube wurde sie zum Star von nebenan. Inzwischen gibt es auch das passende Debütalbum dazu: „Herzbewohner“. Als Kind war Kerstin Ott im Chor von Liedermacher Rolf Zuckowski zu hören und tingelte später als gefragte DJane durch deutsche Clubs. Wichtige Erfahrungen, die sie zu ihrem sofort ins Ohr gehenden Mix aus modernem Dance-Pop und deutschsprachigem Schlager inspiriert haben, mit dem sie heute ihre rapide wachsende Fancommunity begeistert.

Die Texte sind genau so, wie man sich modernen Schlager vorstellt. Könnte also auch von Vanessa Mai oder Beatrice Egli stammen. Hinzu kommen die eingängigen Melodien, unterlegt mit einem elektronischen Beat, den man früher allgemein als „Discofox“ abgetan hatte. Nichts Besonderes also? Oh doch, denn Kerstin Ott besticht durch ihre natürliche Art. Der Glamour-Faktor tendiert gegen Null und da ist nichts Gekünsteltes. Wer eine authentische deutsche Künstlerin sucht, wird ausgerechnet hier fündig. Und man gönnt es ihr!

Unterstützt von Produzent Thorsten Brötzmann (Helene Fischer, Christina Stürmer, Lena, Amy Macdonald) verbindet die Songwriterin eingängige House-Sounds mit einer entspannten Akustikgitarre und markanten, deutschsprachigen Vocals zu einer ziemlich eigenständigen Stilrichtung. Es macht einfach Spaß, ihr zuzuhören, wie sie ganz ohne Pathos ihre einfachen und trotzdem durchschlagkräftigen Botschaften durchs Land trägt. Wer das belächeln will, soll sich weiter mit Dieter Bohlen herum plagen.

