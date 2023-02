Klone "Meanwhile"

Das Cover ziert eine Wolke in Form eines Bären. Spontan werde ich an den Grizzly erinnert, der in dem Film „The Revenant“ mit Leonardo di Caprio den Waldboden aufwischte. Leider kann meine Neugier die Erwartungen nicht ganz erfüllen. Zu sehr drängen sich mir Vergleiche zum gerade zuvor gehörten Album „Fauna“ von Haken auf.

Irgendwie klingt es für mich nach einer Blaupause. Zweifellos sind die Gitarrensounds erhaben und immer wieder blitzen wunderschöne Melodien im Soundgewitter auf. Die Songtexte drehen sich um aktuelle Ereignisse in der Welt und um Fremdbestimmung. Fans der Band werden sicher auf ihre Kosten kommen, ich kann mit dem Album nicht so recht warm werden.

Anspieltipps des zehn Titel (54 Minuten) umfassenden Albums: „Night and Day“ und der Titelsong „Meanwhile“ am Albumende.

Meanwhile Tracklisting:

1. Within Reach [05:00]

2. Blink Of An Eye [05:22]

3. Bystander [05:05]

4. Scarcity [04:25]

5. Elusive [05:02]

6. Apnea [05:22]

7. The Unknown [04:55]

8. Night And Day [05:36]

9. Disobedience [05:44]

10. Meanwhile [06:48]

KLONE gehen 2023 auf Tour als Support für Devin Townsend:

04.03. Köln, Carlswerk Victoria

07.03. Leipzig, Werk 2

08.03. Frankfurt, Batschkapp

10.03. CH-Zürich, X-Tra

11.03. München, Backstage Werk

13.03. AT-Dornbirn, Conrad Sohm

25.03. Stuttgart, Lka Longhorn