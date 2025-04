Monsters of Liedermachung "Setzen, Sekt!"

Als sich die Liedermacher und Einzelkünstler Jens Burger, Rüdiger Bierhorst, Peer Jensen, Jan Labinski, Frederik Timm und Torsten Kühn vor über zwanzig Jahren zu den Monsters of Liedermaching zusammenschlossen, war das im ersten Moment vor allem eine Schnapsidee. Aber wie heißt es so schön: „Glücklich und besoffen sein“. Beides hat man sich über zwei Jahrzehnte erhalten und so ist das Sextett auch heute noch in unveränderter Besetzung zusammen unterwegs. Eine Reihe von Alben sind inzwischen erschienen – und auch beim neuen Werk „Setzen, Sekt!“ besinnt man sich auf die Kerntugend der Sänger, nämlich ihre Livepräsenz.

Die Monsters sind keine Band, die Alben im sterilen Studio aufnimmt – bis auf das experimentelle “Für alle” von 2017 wurde jedes ihrer Werke live auf Tour mitgeschnitten. Denn erst in der wilden Wechselwirkung zwischen Band, Bühne und Publikum entfaltet sich ihr wahres Wesen: Mal brüllend komisch, mal herzzerreißend schön, aber immer 100% echt. Mitsinggarantie inklusive.

In zwölf neuen Perlen reflektieren sie die Wirren des Daseins und ihre Rollen darin. Ob Agenten mit Hundewelpen oder musikhassende Katzen, die eigenen Karriereziele als Torhüter oder Entscheidungsfragen zur Tapetenfarbe, ist dabei zweitrangig. Das Leben stellt die Reibungspunkte und die Monsters ölen sie mit Poesie.

In ihrem charakteristischen Liedermacherstil zwischen Punk und Popappeal präsentieren sie sich in gar reizender Ausgelassenheit und begegnen dem Wahnsinn der Welt mit einem Lächeln, denn das Ventil heißt Humor und die Monsters sind eine blühende Oase des Glücks. Jetzt geht das monströse Sextett wieder auf Tour, um diese Songs, natürlich neben zahlreichen liebgewonnenen Monsterhymnen, vor dem sicher bezaubernden Publikum zu spielen, das, nach allen bisherigen Erfahrungen nach, euphorisch mitsingen und schwelgen wird. Berauschende Ballnächte im Unplugged-Gewand: Es wird zum Sitzpogo geladen.

Am besten sieht man die Truppe natürlich live im nächstgelegenen Club, doch das quirlige Konzept funktioniert auch im CD- und Streamingformat. Die Monsters sind einfach kultig und werden das hoffentlich noch lange bleiben.

Monsters of Liedermaching Live:

05.04.2025 Düsseldorf, Capitol Theater

06.04.2025 Bielefeld, Forum

07.04.2025 Gronau, rock´n´popmuseum

08.04.2025 Schweinfurt, Stattbahnhof

09.04.2025 Stuttgart, clubCANN

10.04.2025 Aschaffenburg, Colos-Saal

11.04.2025 München, Backstage Arena

12.04.2025 Kaiserslautern, Kammgarn

25.04.2025 Leipzig, Felsenkeller

26.04.2025 Eschwege, E-Werk

30.04.2025 Hamburg, Logo

01.05.2025 Hamburg, Logo (Katerkonzert)

02.05.2025 Hamburg, Logo (Konterkonzert)