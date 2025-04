SYML "Nobody Lives Here"

Die musikalische Bandbreite, die sich in den Werken von SYML eröffnet, lässt sich kaum in Worte fassen. Eigentlich heißt der Songwriter aus Seattle Brian Fennell und hat zunächst Musikpädagogik studiert. Die Idee, Musiklehrer zu werden, verwarf er aber zugunsten seiner Karriere als Musiker. Gut so! Seine Stimme schlägt mich mit jedem Song direkt in ihren Bann. SYML singt ungewöhnlich hoch und klar. Begleitet wird er von poppigen Klängen, die er gerne mal um ein Cello oder eine Slide-Gitarre erweitert.

Sphärisch klingt allein das melodische Grundgerüst. Hinzu kommen prägnante Pianoläufe wie in „Careful“ oder die Countrygitarre von „Please Slow Down“. „Nobody Lives Here“ ist Brian Fennells bisher klarstes und bestes Werk, in dem er Trauer, Verlust und Sterblichkeit direkt ins Auge blickt, unerschütterlich und harmonisch. Das Album wurde von ihm geschrieben, aufgenommen und produziert. Es ist geprägt von der Erkenntnis, dass das Leben ein Zwiespalt ist, ein flüchtiger Moment. Während er die Anwesenheit des Verlustes akzeptiert, heißt er andere in seinem Raum mit Melodien und Texten willkommen. Er reflektiert über den Lauf der Zeit, das Gewicht von Erwartungen und die intime, manchmal beunruhigende Schönheit von Veränderungen.

Auf dem neuen Album bleibt seine Musik cinematisch und intuitiv. Er nimmt sich die Freiheit, sowohl auszunehmen als auch ausgenommen zu werden. Fennell erklärt: „Wir verändern uns, die Welt verändert sich, und es gibt so viel Unbekanntes. Vor etwa einem Jahr habe ich angefangen, Songs zu schreiben, die den Wandel, der sich vor meinen Augen vollzieht, darstellen. Viele dieser Lieder handeln vom Älterwerden und dem vertrauten, manchmal auch beängstigenden Vergehen der Zeit. In einigen geht es darum, dass sich das Älterwerden darum dreht, dass man sich auf Dinge freut, die passieren, und wenn sie nicht passieren oder sich anders anfühlen als erwartet, kann man überrascht und traurig sein.

Daran werde ich erinnert, wenn ich meinen 2-jährigen Sohn beobachte! Wir lernen, mit Enttäuschungen zu leben. Einige dieser Lieder habe ich mit Kindern und Hunden aufgenommen, die im Hintergrund Lärm machten, andere in stillen Studios mit Musikern, die ich seit vielen Jahren höre und bewundere. Diese Lieder sind als Kleidungsstücke gedacht, die man nach Bedarf tragen kann (oder ich nach Bedarf). Einige sind fröhlich und kühn, andere sind sanft, aber sie wurden alle mit dem Ziel geschaffen, Trost zu spenden, selbst wenn sich die Dinge düster anfühlen. Zum Glück ist es immer noch ein guter Ort, um sich glücklich zu fühlen, wenn ich mich in ein trauriges Lied hineinversetze.“

SYML steht im Walisischen für simpel, doch einfach sind seine Songs nun wirklich nicht. Die Arrangements sind sehr durchdacht, bisweilen ganz episch und hymnisch angelegt. Der melancholische Titelsong beendet nach gut 30 Minuten ein wundervoll vielseitiges Album, das sehr eindringliche Musik liefert und lange nachwirkt.

Nobody Lives Here Tour

2025:

8/14 Stockholm, SE, Nalen

8/15 Oslo, NO, Langs Akerselva Festival

8/16 Bodø, NO, Parkenfestivalen

9/16 Quebec City, QC, Palais Montcalm

9/17 Sherbrooke, QC, Théâtre Granada

9/18 Ottawa, ON, Bronson Centre

9/19 Montreal, QC, mTelus

9/20 Toronto, ON, Danforth Music Hall

10/9 Manchester, UK, Academy 2

10/10 London, UK, Electric Brixton

10/11 Brighton, UK, Chalk

10/12 Esch-sur-Alzette, LX, Rockhal

10/14 Nijmegen, NL, Doornroosje

10/15 Antwerpen, BE, De Roma

10/17 Utrecht, NL, Tivoli Vrendenburg

10/18 Tourcoing, FR, Le Grand Mix

10/19 Lyon, FR, Le Transbordeur

10/21 Paris, FR, Le Trianon

10/22 Zurich, CH, Kaufleuten

2026:

1/29 Wiesbaden, DE, Schlachthof

1/30 Milano, IT, Santeria Toscana 31

1/31 Munich, DE, Technikum

2/01 Vienna, AT, WUK

2/03 Krakow, PL, Kwadrat

2/04 Warsaw, PL, Progresja

2/06 Berlin, DE, Metropol

2/07 Hamburg, DE, Docks

2/08 Cologne, DE, Carlswerk Victoria