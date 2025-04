Florian Künstler "Du bist nicht allein"

Der Künstler aus Lübeck, der tatsächlich diesen Nachnamen trägt, kann 2023 wohl als das Jahr seines Durchbruchs in der deutschen Musikszene abspeichern. Zuerst erreichte sein Hit „Kleiner Finger Schwur“ Millionen von Nutzern der Plattformen TikTok und Instagram und dann stiegt sein Debüt-Album „Gegengewicht“ von 0 auf Platz 11 in den deutschen Album Charts ein. Seitdem hat sich im Leben von Florian Künstler so einiges positiv verändert, vor allen Dingen kommen deutlich mehr Menschen zu seinen Konzerten und zeigen sich zutiefst berührt von den emotionalen Texten des charismatischen Sängers.

Die Beschreibung als „der Sozialarbeiter unter den Songpoeten“ will ich dabei gar nicht despektierlich gemeint wissen, bin ich doch selbst in der genannten Sparte tätig. Florian ist einfach jemand, der die Menschen versteht, auf ihre spezifische Lebenssituation eingeht und ihnen Mut macht. Das tut er mit eingängigen Melodien und intelligenten, emotionalen Texten.

Man nehme nur den Titelsong des neuen Albums „Du bist nicht allein“. Die Melodie basiert lose auf Cyndie Laupers Song „Time after time“. Nicht 1:1 kopiert, aber daran angelehnt. Da hat sich der Song über das vergangene Jahr stark weiter entwickelt, war er doch zu Beginn bei den Liveaufführungen tatsächlich ein Coversong mit deutschem Text. Inzwischen aber hat er eine echte Eigenständigkeit, wobei er immer noch den Geist des Originals atmet. Wunderbar und aussagekräftig mit stärkenden Textzeilen:

Wenn du grad in dei’m Leben kein’n Sinn mehr siehst

Ich werd‘ bei dir sein

Zu viel Angst, zu viel Schmerz und du weißt nicht mehr weiter

Du kämpfst nie allein

Florian Künstler ist ein aufmerksamer Beobachter. Nicht nur seiner persönlichen Befindlichkeiten, sondern auch der Welt um ihn herum. Das war schon zu seiner Zeit als Straßenmusiker so, der wohl härtesten Schule überhaupt. Weit abseits der gerne verklärten Lebenskünstlerromantik, die Leidenschaft und Spielfreude hauptsächlich mit Menschenkenntnis belohnt.

„Du bist nicht allein“ ist ebenso Selbstgespräch wie auch Kommunikation mit seinem Umfeld. Der feste Entschluss, sich der Stille, der Isolation und allem anderen entgegenzustellen, was uns lähmt, uns spaltet und belastet. Stattdessen (Rück)Besinnung auf das Gute, Schöne und Erhaltenswerte, für das es sich lohnt zu leben. Ein Blick nach innen, den der zwischen optimistischem Realismus und realistischem Optimismus pendelnde Musiker in seiner geerdeten Mischung aus aufs Wesentliche reduzierter Singer-Songwriter-Intimität und packendem Deutschpop kanalisiert.

„Viele Menschen fühlen sich alleine in diesen Zeiten. Da bin ich keine Ausnahme“, erklärt Florian Künstler. „Man wird täglich mit schlimmen Nachrichten konfrontiert und zieht sich immer weiter in sein schwarzes Loch zurück. Obwohl sich jede:r auf seine Art verloren vorkommt, machen wir doch im Grunde alle das Gleiche durch. Diesen Gedanken finde ich irgendwie beruhigend. Oft kann es helfen, sich auf das eigene Leben zu konzentrieren und auf das, was man hat. Auf die Partnerin oder den Partner, die Familie und Freunde. Den inneren Kern, der einem in Krisenzeiten wie diesen Halt gibt.“

Mit dieser Grundhaltung singt Florian „Verzeih dir selbst“ und widmet einen Song für „Stille Kämpfer“ (die so schwere Lasten tragen und dafür keinen Applaus erwarten). In einem Lied an seine Frau träumt er davon, mit ihr alt zu werden („Weiße Haare“). „Das Leben hier vermissen“ besingt die Freuden des Daseins und „Ey du da oben“ hadert mit der höheren Wesenheit.

Es gehgt darum „Mensch zu sein“ oder „Völlig okay“, „Krokodilstränen“ zu weinen und unerträgliche „Stille“ zu erleben. Die Themen sind alltäglich, doch sie werden nie platt und einfach präsentiert. Florian Künstler ist ein Philosoph der Gegenwart, dem zu jeder Begebenheit eine Melodie und ein bewegender Text einfällt. Auch sein zweites Album ist ein wundervolles Gesamtwerk. Großartig anzuhören.