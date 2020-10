1975 gegründet waren Motörhead in den 70ern enorm angesagt und entsprechend aktiv. Von 1977 bis 1979 entstanden mit “Motörhead”, “Overkill” und “Bomber” drei knallharte, wegweisende Alben. Die Band aus London sorgte nicht nur für Aufmerksamkeit in Großbritannien – der Funke schwappte auch schnell nach ganz Europa über.

“Ace of Spades” schließlich katapultierte Lemmy und Co. in die Top 5 der britischen Charts und läutete die erfolgreichste Bandphase ein, die bis 1982 andauern sollte. Danach allerdings gab es den üblichen Zores wie Probleme mit dem Management, bandinterne Streitigkeiten und einen daraus resultierenden Besetzungswechsel. Das sollte aber den großen Erfolg von “Ace of Spades” nicht schmälern.

Es war ein lautes, nach vorn treibendes Album, das wegweisend für die Szene sein sollte, und es gilt bis heute als magischer Moment in der Geschichte des Rock’n’Roll und hatte einen enormen globalen Einfluss. Die Musik inspirierte die Fans weltweit und hallt noch immer nach. Vor allem der Titeltrack wurde zur immerwährenden Hymne der Zuhörer und gab einen Ausblick auf die künftigen Auswüchse knallharten Thrash Metals. Kein Wunder, dass die Einflüsse auf die entstehende New Wave of British Heavy Metal enorm waren, auch wenn die Band sich diesem Subgenre nicht zuordnete.

Die mir vorliegende Edition zum 40jährigen Bestehen liefert ein schmuckes Digipack im Hardcover-Format mit dem zeitlosen Desperado-Cover. Das umfangreiche Booklet enthält einen informativen Text, den der Journalist Kris Needs exklusiv für diese Edition geschrieben und anhand von Interviews mit Zeitgenossen erstellt hat.

Während CD 1 das Originalalbum mit neuem Mastering aufgrund der Original-Tapes enthält, bietet CD 2 einen bisher unveröffentlichten Livemitschnitt, der im Dezember 1981 in Belfast mitgeschnitten wurde. Ein solides Livealbum mit starken Tracks der ersten Alben und einem soliden Sound.