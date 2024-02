Neal Morse "The Restoration - Joseph: Part Two"

Von diesem Album bin ich enttäuscht, ist es in meinen Ohren nur ein Abklatsch von Part One aus dem letzten Jahr (HIER die Review). Vielleicht sind das auch aurale Abnutzungserscheinungen in Anbetracht des enormen Outputs von Neil Morse mit gefühlt zwei Alben pro Jahr.

Allzu häufig erinnern mich die Songs an die Flower Kings, heben sich nicht besonders voneinander ab. „Guilty as charged“ durchbricht den meist hektischen, überfrachteten Sound und liefert nachdenkliche Momente. Leider kann ich dem Album nicht viel abgewinnen. Das Zusammenspiel von Gesang und Instrumenten versprüht nur halb so viel Energie wie Part One. Hörenswert ist immerhin das Finale „Drawning of a new Day“.

„Restoration Part Two“ enthält 16 Songs mit einer Laufzeit von 75 Minuten. Anspieltipps: Dreamer of the Jailhouse, Gullty as charged, Drawining of a new Day

„The Restoration – Joseph: Part Two“ Track List:

1. Cosmic Mess

2. My Dream

3. Dreamer in the Jailhouse

4. All Hail

5. The Argument

6. Make Like a Breeze

7. Overture Reprise

8. I Hate My Brothers

9. Guilty as Charged

10. Reckoning

11. Bring Ben

12. Freedom Road

13. The Brothers Repent / Joseph Revealed

14. The Restoration

15. Everlasting

16. Dawning of a New Day (God Uses Everything for Good)

Lineup:

Nick D’Virgilio

Eric Gillette

Gabe Klein

Neal Morse

Sam Hunter

Gideon Klein

Alan Morse

Mark Leniger

Bill Hubauer