Steve Hackett "The Circus and the Nightwhale"

Wenn es um ausgefallene Plattencover geht, würde Steve Hackett sicher einen Preis gewinnen: Ein Riesenwal, auf dessen Zunge ein Zirkuszelt steht, springt ins Auge des Betrachters. Ausgefallen sind auch Soundeffekte dieses Konzeptalbums, in dessen Mittelpunkt eine junge Figur namens Travia steht und das gleichzeitig das 30. Studioalbum des umtriebigen Hackett ist.

Im Opener „People of the Smoke“ sind unter anderem kikerikiende Hühner, der Sendesuchlauf eines Radios, eine Dampflok und ein kreischendes Baby zu hören, ehe per Glockenschlag die Instrumentierung einsetzt, die mich an Queen erinnert bis Steve Hackett gesanglich einsteigt.

Das Album wartet neben Hacketts Zwölfsaiter mit Mandolinen, Percussion und Mundharmonika sowie Bass und Gesang auf. Nicht zu vergessen Steves Bruder John an der Flöte, der für den ein oder anderen „Jethro Tull-Moment“ sorgt. „Found and lost“ versprüht mediterranes Flair und ist einer von vier Songs zwischen 1,5 und 2,5 Minuten Spielzeit, die den Übergang zwischen den Hauptsongs bilden, von denen nur „Ghost Moon and living Love“ die 5-Minuten-Marke (6:44) knackt. Der Meister verzichtet diesmal auf epische, ausladende Werke und kleidet die 13 Songs in ein 45-minütiges Korsett.

Das Album ist abwechslungsreich, kein Song ähnelt dem anderen. Das erwähnte „Ghost Moon and living Love“ beginnt mit einem Chor, „Circo inferno“ hat einen orientalischen Touch, dann wird es wild und ein Sax-Solo erinnert an Supertramp. In jedem Song gibt es eine Soundperle zu entdecken.

Manchen Hörer mag das Album überkandidelt vorkommen ob der Anzahl der Effekte, der geneigte Steve-Hackett-Fan wird dagegen Freudensprünge vollführen. Nach den zahlreichen Genesis-Aufgüssen endlich mal wieder ein Statement. Anspieltipps: People of the Smoke, Found and lost, Ghost Moon and living Love, Circo inferno, White Dove.