North West "Hamburg"

Die Band North West stammt eigentlich aus Ostfriesland, hat aber schon längst ihre Liebe zu Hamburg entdeckt und sich dort niedergelassen. Also mag es absolut legitim sein, dass das Indie-Pop-Quartett sein Debütalbum mit dem Lieblingsort betitelt. Denn dort sind sie zur Band-WG geworden. “Wir als Band sind durch das Zusammenziehen viel mehr gewachsen. Wir haben Höhen und Tiefen erlebt und diese bezwungen. Hamburg ist ein klarer Meilenstein in unserer Entwicklung”, so Sänger Dennis.

Das Album startet mit dem Titelsong und stellt sogleich klar, dass man keineswegs auf Deutsch singt, sondern sich einen internationalen Touch gibt. Es sind hymnische Songs mit starken Emotionen, die hier geboten werden. Ein Track wie “I Just Like That” kommt in epischer Breite wie eine musikalische Umarmung.

Manche Songs wie “Trisha” atmen eine ordentliche Portion Britpop, ohne sich anzubiedern. Die Vocals sind charismatisch und “Chemicals” glänzt mit rhythmischen Finessen, wobei sich der Song trotz seiner drei Minuten stetig steigert.

Melancholisch und nostalgisch geht es dann in “1998” zu. “Rosegold Heart” stürmt im fröhlichen Uptempo nach vorne bevor sich das von rockigen Gitarrenriffs begleitete “Instagram” gesellschaftskritisch mit der Geltungssucht und dem schönen Schein mancher Selbstdarsteller*innen auseinander setzt.

Bevor das Album nach einer guten halben Stunde endet gibt es mit “Don’t Wait” einen kleinen Ausreißer mit elektronischem Grundgerüst. Alles in allem ist “Hamburg” aber ein sehr organisches Album, das ich mir gern auf dem nächsten Reeperbahn Festival vorstellen möchte, das aber in seiner hymnischen Ausrichtung durchaus auch in ein Stadion passen würde. Warten wir ab, was die Zeit bringt.