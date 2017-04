„Rolfs Vogelhochzeit“ ist in meiner Erinnerung untrennbar verbunden mit den Sommerferien meiner Kindheit, in denen meine Schwester, meine Cousine und ich Tage damit verbrachten, dieses Album (damals noch auf Kassette) zu hören, mitzusingen und die Geschichte nachzuspielen. Inhaltlich und von der musikalischen Umsetzung überzeugt mich die Urfassung auch heute noch. 40 Jahre nach der Erstveröffentlichung hat Rolf Zuckowski seine Vogelhochzeit nun allerdings nochmal ganz neu aufgenommen.

Das Musikhörspiel „Rolfs neue Vogelhochzeit“ kommt im Paket mit der ZDF-Neuverfilmung auf DVD. Als Erzähler und Sänger ist natürlich wieder Zuckowski selbst dabei, außerdem Sasha als Vogelmann und Sängerin Oonagh als Vogelfrau. Die beiden machen ihre Sache richtig gut und überzeugen sowohl gesanglich als auch mit ihren Sprechparts. Unterstützt werden die Erwachsenen von mehreren Kindern in den Rollen von Vogelbaby, Vogelkind und verschiedenen gefiederten Freunden.

Die bekannte Geschichte vom Kennenlernen und Verlieben des Vogelpärchens, von Nestbau und Brüten, wird diesmal im Rückblick erzählt, während die Vogelfamilie sich gemeinsam mit ihren Freunden an diese wichtigen Erlebnisse erinnert. Am Ende lernt das Vogelkind endlich fliegen und zieht selbst in die Welt hinaus – und die Band stimmt noch einmal die „Vogelhochzeit“ an. Durch die erweiterten Dialoge wirkt die Geschichte insgesamt lebhafter, aber auch unruhiger als im Original. Die Lieder wurden neu arrangiert und teilweise rhythmisch etwas aufgepeppt, der vertraute Zuckowski-Songwriter-Stil blieb aber glücklicherweise erhalten.

Während ich die Neufassung des Musikhörspiels durchaus gelungen finde, kann mich der Trickfilm nicht überzeugen. Die animierten Schaumstoffvögel sind zwar ganz niedlich, aber die vielen Nebenfiguren und überflüssiger Klamauk sorgen für Unruhe und lenken von der eigentlichen Geschichte ab. Für ältere Kinder mag das noch recht unterhaltsam sein, für Jüngere ist es jedoch eine ziemliche Reizüberflutung.

Im besten Fall wird durch „Rolfs neue Vogelhochzeit“ diese schöne Liedergeschichte einem neuen Hörerkreis erschlossen – dann hat die Neufassung ihre Berechtigung. Und bestimmt spielen manche Kinder die Geschichte auch heute noch gerne selbst nach und brauchen keine Verfilmung.

Unsere Rolf Zuckowski Empfehlung

Letzte Aktualisierung am 7.04.2017 um 00:24 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weitere Empfehlungen zu Rolf Zuckowski

Bestseller Nr. 1 Rolfs Top 100 Rolf und Seine Freunde Zuckowski, Rolfs Top 100 - Musik Für Dich (Universal Music) - Audio CD Bestseller Nr. 2 Rolfs Kinderfrühling Musik Fuer Dich - MP3-Download Bestseller Nr. 3 Rolfs Vogelhochzeit Rolf Zuckowski und seine Freunde, Rolfs Vogelhochzeit - Musik Für Dich (Universal Music) - Audio CD

Letzte Aktualisierung am 7.04.2017 um 01:41 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API