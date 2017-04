VERÖFFENTLICHUNG » 24.03.2017

BEWERTUNG » 8 / 9

ARTIST » Pohlmann

LABEL » BMG Rights Management, Warner Music

24.03.20178 / 9

„Gelassenheit“ heißt einer der schönsten Tracks auf Pohlmanns neuem Album „Weggefährten“. Und man erkennt diese Gelassenheit in allen seinen Songs, egal ob sie akustisch oder elektrisch zu uns transportiert werden. Während bei den letzten beiden CDs aber das elektrische Moment stärker zum Ausdruck kam, geht der Songwriter aus Rheda-Wiedenbrück (sein Vorname lautet übrigens Ingo) einen Schritt zurück und liefert wieder hauptsächlich handgemachte Gitarrenmusik. Authentisch und entwaffnend ehrlich.

Ingo Pohlmann hat alleine, mit Band und seinem Produzenten Philipp Schwär sehr lange an den neuen Songs gearbeitet, die oft eine lyrische Melancholie entfachen und dabei doch optimistisch, fast euphorisch klingen. Das hat er vielen aktuellen Kollegen in ihrer Weinerlichkeit klar voraus. Pohlmann verpackt seine Ideen in schöne Geschichten, die eben zugleich negative wie positive Seiten haben.

Die Single Himmel und Berge transportiert eine optimistische Lebensphilosophie: Manchmal haben wir das Glück zu begreifen, dass wir sind. Oft passiert dies unvermittelt. Und wir sind ergriffen und dankbar von dem Anblick der Berge, des Himmels und der Meere die das Leben uns vor die Nase stellt. So funktionieren Pohlmanns Songs. „Im Wald nebenan“ handelt von der guten alten Zeit und der unbeschwerten Kindheit, „Silvestermond“ erzählt von guten Vorsätzen und der Zerschlagung derselben im Alltag. Man ertappt sich dabei, ihm konzentriert zuzuhören und auch mal zustimmend zu nicken.

Es geht um Sehnsucht und Alltäglichkeiten. „Sweet Granada“ steht für den Sehnsuchtsort ebenso wie für den alten Ford gleichen Namens – das ist häufig verblüffend. Musikalisch gibt es eine Mischung aus Blues und Folkmusik. Vor allem das rhythmische Konzept innerhalb des ganzen Albums gefällt mir sehr gut und entschädigt ein Stück weit für die Synthie-Anleihen vergangener Stücke. Pohlmann ist hier sein vielleicht bestes Werk bisher gelungen. Die Leidenschaft schlägt in jedem Moment durch, egal, ob Pohlmann sich für die akustische oder die elektrische Gitarre entscheidet.

