Die Kelly Family. Nasowas – da isse wieder. Hätten viele Fans gar nicht mit gerechnet, wo doch jedes der Kelly-Kinder (darf man das überhaupt noch sagen?) sich eine eigene Karriere aufgebaut hat. Maite Kelly scheint jetzt in die Richtung „deutscher Schlager“ zu gehen, aber sie ist bei der neu formierten Band auch gar nicht dabei. Ebenso wie Paddy, der mit seiner Folk-Musik ganz zufrieden zu sein scheint.

Patricia Kelly hat mich aber immer wieder überrascht, wenn ich sie zusammen mit Thomas Schwab bei ihren Piano-Konzerten oder bei „Christmas Moments“ gesehen habe. Was für eine Ausstrahlung diese Sympathie-Trägerin doch immer noch hat. Und Joey war – nun ja: nervend oft – in diversen Fernsehsendungen als sportliches Aushängeschild zu sehen.

Zu diesem omnipräsenten Duo gesellen sich nun Jimmy, John, Kathy und der immer noch stimmgewaltige Angelo und lassen die Band als Sextett wiederauferstehen. Als zunächst nur ein Reunion-Konzert in der Dortmunder Westfalenhalle angekündigt wurde, war dies innerhalb von 18 Minuten ausverkauft. Ein zweiter und ein dritter Tag wurden hinterher geschoben und der Erfolg hielt an. „Dass die Konzerte so schnell ausverkauft waren, hat uns umgehauen. Wir haben erst dadurch wirklich begriffen, wie wichtig es für viele Menschen ist, dass wir wieder zusammen Musik machen“, sagt Angelo dazu. Kein Wunder, dass jetzt ein neues Album und eine ausgedehnte Tour folgen.

Obwohl: So neu ist das Album nun auch wieder nicht. Eher ein Aufguss alter Hits, erweitert um neue Elemente und ein paar neue Ideen. Aber das ist ganz okay für den Anfang. Man muss sich ja auch die Fans erobern, die nicht nostalgisch an die Zeit zurück denken können, als die Kelly Family mit einem großen Truck in der Trierer Innenstadt standen und ihre Hits für umme zu Gehör brachten. Damals lebten sie ausschließlich vom CD-Verkauf. Das kann sich heute kein Künstler mehr vorstellen.

Idee war es, die wichtigen Songs der Bandgeschichte neu aufzunehmen und ihnen einen frischen Sound und frische Energie zu verleihen. Es sind aber zusätzlich auch fünf neue Tracks mit dabei. Mit Liebe zum Detail und modernster Produktion schlägt „We Got Love“ eine musikalische Brücke zwischen Klassikern wie „An Angel“, „Fell In Love With An Alien“, „Good Neighbor“ oder „Why Why Why“, die jeder noch im Ohr hat, und neuen Songs, wie man sie noch nie gehört hat. Die erste Single „Nanana“ – ein weiterer Kelly Family Klassiker – erscheint ebenfalls in ganz neuem Soundgewand.

„An Angel“ singt Angelo nun gemeinsam mit seiner 11-jährigen Tochter Emma, die diesen Kelly-Klassiker als Special Guest absolut berührend interpretiert. Neben den neuen Klassikern und einer Herzensangelegenheit, der Coverversion von „Stand By Me“, sind vier weitere Neuaufnahmen zu hören. Das gefühlvolle „Brothers and Sisters“ stammt von Patricia und arbeitet die Biographie der Familie gekonnt auf. In Angelos „Keep on Singing“ geht es um die wichtige und bewegende letzte Bitte ihrer Mutter Barbara, bevor sie starb.

„We Got Love“, ein Song von Jimmy, hat viele Feel-Good-Momente und wurde zum Albumtitel erkoren. Vor dem Hintergrund, dass es tatsächlich ein kleines Wunder ist, dass die Kelly-Geschwister sich musikalisch wiedergefunden haben, hätte auch „Miracles“, das Duett von John und Kathy, der Name dieses Album werden können.

So ist „We Got Love“ ein tolles Wiedereinstiegs-Paket geworden und dürfte den Fans die Zeit bis zu den Livekonzerten ab Januar 2018 versüßen.

