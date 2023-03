Seventh Crystal "Wonderland"

Irgendwie habe ich geahnt, dass es sich bei Seventh Crystal um eine schwedische Rockband handelt. Weil sie mich anfangs ein wenig an Europe erinnert? Das ist melodischer Rock, der sich ins 21. Jahrhundert gerettet hat.

Der Rock von Seventh Crystal ist auf jeden Fall stadiontauglich, die Band hat ein feines Gespür für sinnige Melodien. Die Stimme des Sängers entfaltet außergewöhnliche Gesangsfähigkeiten, die Produktion ist ausgezeichnet.

Der Spannungsbogen wird mit jedem Song aufrechterhalten. Die Kompositionen sind harmonisch ausgerichtet, eingebettet in epische Soli, der Synthesizer ist allgegenwärtig, ohne sich zu dominant in den Vordergrund zu drängen. Ohne Balladen geht es auch auf diesem Melodic Rock-Album nicht.

Ich habe mich vollkommen unbefangen auf dieses Album eingelassen, kannte die Band bisher nicht und habe mich nur von dem fantastischen Cover zum Hören verleiten lassen. Von der Länge her sind alle zehn Titel (39 Minuten) radiotauglich, vom Sound her passt die Band jedoch nur noch in die immer seltener werdenden Rockformate.

Anspieltipps: Wonderland, My own Way, In the Mirror und Rodeo.