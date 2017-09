VERÖFFENTLICHUNG » 22.09.2017

BEWERTUNG » 8 / 9

ARTIST » Spandau Ballet

LABEL » Sony Music

22.09.20178 / 9

„Through The Barricades“ war das letzte große Album von Spandau Ballet und erschien 1986. Den Zeitpunkt für einen Remaster-Release zum 30jährigen Jubiläum hat man um ein Jahr verpasst, doch das Album ist so zeitlos schön, dass es dafür nie zu spät ist.

Zwischen 1981 und 1989 waren Spandau Ballet die Begründer der New Romantic-Bewegung, die sich stilistisch am New Wave orientierte, jedoch eher sanftere Töne anschlug und Richtung Popcharts schielte. Und dreißig Jahre später bleibt die Relevanz vieler Songs ungebrochen. Das vorliegende Album enthält als Dreh- und Angelpunkt den mit einer Akustik-Gitarre versehenen Titelsong, der es auch abschließt. Bis heute einer meiner All-time-favourites.

Das Album „Through The Barricades“ wurde in den Air Studios in Hampstead von der Band und Original-Produzent Gary Langan remastert, der auch für seine Arbeit mit Künstlern wie Queen, The Art Of Noise, Seal, Yes, Billy Idol, ABC und vielen anderen bekannt ist. Um den bestmöglichen Sound für die neue Version des Albums zu erreichen, griffen Band und Produzent auf die originalen Masterbänder von 1986 zurück.

Das CD/DVD-Set enthält sowohl eine neu remasterte Version des Albums als auch einige Besonderheiten, wie zum Beispiel das erst kürzlich entdeckte Demo des Titelsongs, die in UK unveröffentlichte 12”-Version von „Cross The Line“ und eine bisher nicht erhältliche Version von „Fight The Heartache“. Die DVD präsentiert Promo-Video-Clips und eine speziell für diese Veröffentlichung zusammengestellte Dokumentation in Spielfilmlänge mit dem Titel „Through The Barricades: Remastered/Revisited“.

In 47 Minuten Länge beschreibt die Doku zunächst die Entstehung des Albums und dann das aufwendige Remastering. Leider gibt es keine Untertitel – man sollte also der englischen Sprache mächtig sein. Im Booklet finden sich viele Fotos und ein historischer Abriss. Gelungen!

Unsere Spandau Ballet Empfehlung

1 Bewertungen Through the Barricades (Remastered) Spandau Ballet, Through the Barricades (Remastered)

Sony Music Catalog (Sony Music)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 25.09.2017 um 15:57 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weitere Empfehlungen zu Spandau Ballet

Letzte Aktualisierung am 25.09.2017 um 15:57 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API