The Staves "All Now"

The Staves waren ursprünglich drei Schwestern aus dem britischen Watford, die sich dem Folk- und Indierock verschrieben haben. Nach dem Ausstieg von Emily Staveley-Taylor aus familiären Gründen (sie brachte 2019 ihre Tochter Margo zur Welt) sind Jessica „Jess“ Staveley-Taylor und Camilla „Millie“ Staveley-Taylor inzwischen zum Duo geschrumpft. Bei „Good Woman“ (2021) waren sie noch zu dritt auf dem Cover und Emily hatte die Vocals eingesungen. Für „All Now“ ist die Trennung sowohl optisch auf dem Cover als auch musikalisch vollzogen.

„All Now“ ist das Ergebnis einer chaotischen Periode, gefolgt von einer Zeit der erzwungenen Ruhe für die Band. Der Titelsong als Opener kommt mit eindringlicher elektronischer Untermalung daher. Etwas hektisch – aber die Sängerinnen verstehen es im Satzgesang, Ruhe in die Melodie zu bringen. Ein grandioser Gegensatz.

Danach wird es deutlich ruhiger. „I Don’t Say It, But I Feel It“ liefert zunächst akustische Klänge mit Folkcharakter. Mit einem Übergang zu Beats und Uptempo ist aber immer zu rechnen. „Fundamental Memory“ bietet rührende a-cappella-Momente. Das Album liefert tiefgründige Musik und ehrliche Texte. Man hat einiges zu verarbeiten, unter anderem auch Millies chronische Erkrankung Endometriose. Es ist fast spürbar, wie sich die Schwestern gegenseitig stützen.

Als Produzent sorgt John Congleton für die korrekten Klänge, der auch mit Sharon Van Etten und Angel Olsen arbeitet. Für mich hätten manche Tracks gern etwas reduzierter bleiben können. Gerade ruhige, polyphone und harmonische Klänge wie in „The Echo“ oder „I“ll Never Leave You Alone“ nehmen mich nicht nur durch ihre Botschaft auf Anhieb gefangen. Sie bestechen zudem mit klassischen Country-Elementen.

Sehr groovy und psychedelisch kommt „Great Wave“ um die Ecke. „Recognise“ besticht durch seine einfache, fast eintönige Melodie, die trotzdem lange im Ohr bleibt. Ganz veträumt wirkt „The Important One“ bevor „You Held It All“ das Album nach 47 Minuten abschließt. Die Schwestern beweisen, dass sie auch in Zweierbesetzung gut bestehen können – und irgendwann wird Emily hoffentlich zurückkehren. Das Erbe dieser großartigen Folkband lebt jedenfalls weiter.