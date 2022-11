U.D.O. "The Legacy"

Mit „The Legacy“ wirft Udo Dirkschneider ein Best-of-Doppelalbum mit 29 Songs auf den Markt, wobei von jedem seiner Alben Songs vertreten sind. Hinzu kommen vier Bonus-Tracks – allesamt rare Stücke, die selbst so manchem Fan unbekannt sein dürften.

Die Doppel-CD rockt und die Auswahl dürfte das Herz jedes Fans höher schlagen lassen. Die vorliegende Compilation ist das erste Oeuvre, das ich von U.D.O. gehört habe. Als Instrumental-Album würde es mir besser gefallen, denn die Stimme Dirkschneiders und sein Gesang stehen nach meinem Befinden im krassen Gegensatz zu den tollen Gitarrensoli. Mit Anspieltipps halte ich mich daher zurück.

Tracklisting

CD 1:

01. Fear Detector

02. Metal Never Dies

03. Wilder Life (rare bonus track)

04. Pandemonium

05. One Heart One Soul

06. Make The Move

07. What A Hell Of A Night (rare bonus track)

08. Pain

09. Decadent

10. Falling Angels (rare bonus track)

11. Metal Machine

12. Steelhammer

13. Dust And Rust (rare bonus track)

14. I Give As Good As I Get

15. Rock’n’Roll Soldiers

16. Dominator

CD 2:

01. Mastercutor

02. Vendetta

03. 24/7

04. Blind Eyes

05. Man And Machine

06. Like A Lion

07. Shout It Out

08. Holy

09. Freelance Man

10. Independence Day

11. Metal Eater

12. Future Land

13. Blitz Of Lightning

14. We’re History

15. Break The Rules

16. Go Back To Hell

17. They Want War