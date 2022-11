Ein tolles Album, das mich stellenweise an Heather Nova oder die Walkabouts erinnert. Musik zum Träumen. Die elektrischen Gitarren überwiegen.

Auf dem Album befinden sich einige Coverversionen, jedoch eher unbekannte Nummern, so dass mir dies nicht auffiel. Wenn es härter wird, fühlt man sich im Rausch. Man kann sich in die Texte hinein flüchten und für eine Weile abschalten.

Meine Anspieltipps: “Got so high”, “25” und “Death by Rock and Roll”.