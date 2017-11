Neues Album 2017: Whitney Houston - I Wish You Love: More From The Bodyguard

VERÖFFENTLICHUNG » 17.11.2017

Ihre Karriere begann als Backgroundsängerin für Chaka Kahn, doch das konnte natürlich nur ein Sprungbrett für jemanden sein, der über eine solch prägnante und ausdrucksstarke Stimme verfügte. Das Debüt mit dem schlichten Titel „Whitney Houston“ galt lange Zeit als erfolgreichstes Debüt der Popgeschichte. Bis heute verkaufte die Sängerin 140 Millionen Alben und soll (keine Ahnung, wer sowas zählt) 411 Auszeichnungen erhalten haben, darunter immerhin sechs Grammys.

Neben Mariah Carey gehörte Whitney Houston zweifellos zu den weltweit erfolgreichsten R´n´B- Sängerinnen. In den letzten Jahren ihres Lebens hatte sie allerdings hauptsächlich mit Drogen- und Eheproblemen für Schlagzeilen gesorgt und auch die letzte Tour wurde von vielen Zuschauern als desaströs empfunden. Trotzdem kam ihr Tod all zu früh und ist mit den Verschwörungstheorien behaftet, die das plötzliche Ende eines Megastars immer mit sich bringt.

Alle Kommerzgedanken (die sicherlich vorhanden sind) mal hinten angestellt, ist der Totenmonat November eine gute Zeit, um der Diva ein weiteres Mal zu gedenken. Immerhin gibt es ein Jubiläum zu feiern: Das am 17. November 1992 veröffentlichte, gemeinsam von Whitney Houston und Clive Davis produzierte Album „The Bodyguard: Original Soundtrack“ war das erste Album, das in einer Woche mehr als eine Million Tonträger verkaufte (verifiziert von SoundScan). Es wurde mit dem Grammy Award als Album des Jahres ausgezeichnet und schließlich weltweit über fünfundvierzig Millionenmal verkauft. Dafür gab es in den USA 17-faches Platin von der RIAA, womit das Werk zum erfolgreichsten Soundtrack-Album aller Zeiten avancierte. “Bodyguard” war Whitney Houstons Debüt als Filmstar und der Soundtrack wurde – nicht zuletzt wegen Whitneys überragender Interpretation von “I Will Always Love You” – zu einem der meistverkauftesten Alben überhaupt.

Sony Music (in Kooperation mit der Nachlassverwaltung von Whitney E. Houston) feiert das 25-jährige Jubiläum des legendären Soundtracks “Bodyguard” mit der Veröffentlichung von Whitney Houston: “I Wish You Love: More From The Bodyguard“ am 17. November 2017. Die neue Song-Sammlung enthält eine großartige Auswahl von Live- und Studioaufnahmen – viele davon in dieser Version bisher unveröffentlicht oder nicht erhältlich. Auf dem Album „I Wish You Love: More From The Bodyguard“ finden sich bisher nicht erhältliche Live-Aufnahmen von Whitneys berühmter “Bodyguard”-Tour (1993-1995), noch nie gehörte Versionen der Musikstücke aus “Bodyguard”, ein Remix von “I’m Every Woman”, zusätzliche Grafiken und vieles mehr. „I Wish You Love: More From The Bodyguard“ dokumentiert die großartigen Erfolge der Ausnahmekünstlerin und wird als CD und digital veröffentlicht.

Einige der Höhepunkte des Albums sind ein „Alternative-Mix“ von “I Will Always Love You” mit einem gesprochenen Intro von Whitney alias Rachel Marron, eine unveröffentlichte a cappella-Version von “Jesus Loves Me” und eine Live-Aufnahme des nur selten gespielten “Run To You” von der “Bodyguard”-Welttournee (1993-1995). Weiterhin beinhaltet die Zusammenstellung glänzende Film- und Live-Versionen von beispielsweise “I Have Nothing” oder “Queen of The Night”.

Muss man das haben? Also drei Versionen von „I Will Always Love You“ und „Jesus Loves Me“, außerdem zwei Versionen von „I’m Every Woman“ sind echt zu viel des Guten. wer allerdings auf dieses Gospel-Feeling steht, kann vielleicht gar nicht genug davon bekommen? Und die a cappella Version von „Jesus Loves Me“ ist durchaus genial. Lassen wir also den Fans dieser genialen Stimme ihre Freude. Als Nostalgie-Häppchen zum 25jährigen ist die Scheibe wirklich gelungen.

