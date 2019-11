Johannes Oerding – Sein roter Faden ist bunt

VERÖFFENTLICHUNG » 08.11.2019

“Konturen” ist bereits das sechste Studioalbum – und Johannes Oerding hat sich über zehn Jahre eine treue Fangemeinde erspielt. Kein Wunder, wenn man in steter Regelmäßigkeit hervorragende Alben auf den Markt wirft. Die Legende besagt, dass er bei einem Stadtfest durch den Auftritt mit seiner Schülerband entdeckt wurde und man ihm umgehend einen Plattendeal anbot. Als das Album “Erste Wahl” im Februar 2009 erschien, war der gebürtige Münsteraner aber schon 27 Jahre alt. Gut Ding will eben Weile haben.

Mit der Zeit stiegen die Chartplatzierungen und seit 2013 ist Johannes Dauergast in den Top 5. Nur den Spitzenplatz hat er noch nicht geschafft. Aber die Zeichen stehen gut für das aktuelle Werk, das vor Vielfalt nur so strotzt. Es ist ein Fest aus lässigem Pop, knackigem Elektro, satten Streichern, reduziertem Beat, NDW-Übermut und orchestralem Filmmusik-Pathos. Und keine Angst: Wer die melancholische Seite des sanften Songwriters liebt, wird ebenfalls nicht enttäuscht.

“An guten Tagen” ist ein optimistischer Poptitel, der ebenso gut ins Ohr geht wie der Nostalgie- und Mutmachsong “Alles okay”. Doch schon mit “Blinder Passagier” wird es nachdenklich und politisch.

In seinen Worten: „Ich langweile mich ungern und wollte wieder mehr auf meine innere Stimme hören, mich noch mehr trauen. Auf Konturen sind deswegen auch mehr politische Songs, die Fragen stellen, die mir einfach unter den Nägeln brennen. Was aktuell auf der Welt passiert, hat für uns alle Konsequenzen, deswegen hat es für mich in diesem Fall nicht funktioniert, einfach dreizehn Popsongs zu schreiben, die nur mich und mein Leben betreffen. Es gibt in meinen Augen Dinge, die jetzt dringend laut ausgesprochen werden müssen und die Songs richten den Blick über den Tellerrand – auf mein ganzes Umfeld, unsere Gesellschaft. Ich sage immer ‚ich bin einer von uns’ und Konturen verkörpert das total. Ich habe mir extreme Mühe gegeben, damit jedes Wort sitzt. Es handelt von Themen, über die ich noch nie oder nicht auf diese Weise gesungen habe.“

Überraschend tanzbar wird es mit dem Weckruf “Anfangen” und der Hymne “Vielleicht im nächsten Leben”. Diese Songs tragen zur Auflockerung bei, doch mir gefällt vor allem der ruhige Sänger. Egal, ob er mit “Unter einen Hut” still zurückblickt oder für “Besser als jetzt” perfekten Gitarrenpop im Stil von Gregor Meyle abliefert.

Was aber ist mit dem Duett, das Oerding mit seiner Lebensgefährtin Ina Müller singt? Ein wehmütiger Herz-Schmerz-Trennungssong. Das könnte den Gossip anheizen, doch wie der Sänger in diversen Interviews betont hat: Es ist nur ein fiktiver Song. Sie sind noch zusammen und glücklich.

Neben “Kreise” liefert Johannes Oerding hier sein bisher bestes Album ab. Wer die Credits zum neuen Album von Peter Maffay sieht, mag erkennen, dass Oerding ein hervorragender Songwriter auch für den Altrocker ist. Doch die besten Titel bewahrt er für sich selbst: „’Konturen’ ist ein großer Schritt für mich. Ich habe viel Klimbim weggelassen, mich neuen Genres geöffnet und bin mir dabei als Songwriter treu geblieben. Mein roter Faden ist eben nicht rot – er ist bunt.“

