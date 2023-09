Ed Sheeran – neues Album schon im September!

Weltstar Ed Sheeran gehört zweifellos zu den prägendsten Künstlern unserer Zeit. Sein Songwriting regt zum Nachdenken an, sein Pop besitzt universelle Strahlkraft und seine Einflüsse umspannen mehrere Genres. Das Ergebnis ist Musik, die sich durch große Vielseitigkeit auszeichnet und die Generationen zusammenbringt.

Im Mai erst hatte der Brite sein Album “-” (Subtract) vorgelegt und damit seine ‘Mathematics’-Reihe zu einem würdigen Abschluss gebracht. Nun kündigte er über seine Socials sein neues Album “Autumn Variations” an: “Vergangenen Herbst stellte ich fest, dass meine Freunde und ich unterschiedlichste Veränderungen im Leben durchmachten. Auf die Hitze des Sommers folgte ein Herbst der Umbrüche – manches kam zur Ruhe und festigte sich, anderes spitzte sich zu oder implodierte”, so Ed Sheeran.

“Als ich selbst Anfang letzten Jahres eine schwierige Zeit durchmachte, half mir das Schreiben von Songs dabei, meine Gefühle zu verstehen und das Geschehene zu verarbeiten. Als ich von den unterschiedlichen Situationen meiner Freunde erfuhr, schrieb ich daher abermals Songs – manche aus ihrer Perspektive, andere aus meiner – um festzuhalten, wie sie und ich die Welt zu dieser Zeit sahen. Hochgefühle wie eine neue Liebe oder neue Freundschaften gehörten dazu, ebenso aber auch Tiefpunkte wie Liebeskummer, Depression, Einsamkeit und Verlorenheit”, so Sheeran weiter.

“Mein Vater und mein Bruder erzählten mir von einem Komponisten namens Elgar, der die ‘Enigma-Variationen’ komponierte, in denen jede der 14 Kompositionen von einer anderen Person aus seinem Freundeskreis handelte. Das hat mich zu diesem Album inspiriert. Als ich ‘Subtract’ mit Aaron Dessner aufnahm, hatten wir auf Anhieb einen Draht. Wir schrieben praktisch pausenlos oder nahmen auf, und das Album ist aus dieser Partnerschaft entstanden. Ich finde, dass er das Gefühl des Herbstes klanglich so wundervoll eingefangen hat. Hoffentlich liebt ihr es so sehr wie ich.”

Der ebenfalls 14 Tracks starke neue Longplayer “Autumn Variations” erscheint am 29.09. über Ed Sheerans eigenes Label Gingerbread Man Records.